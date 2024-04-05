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捐烏克蘭比捐花蓮多！民進黨新北市議員捐2000元　她酸「太離譜」

▲ 花蓮天王星大樓今（5）日正式啟動拆除作業，恰巧遇到下雨，也有餘震發生。（圖／記者朱永強攝，2024.04.05）
▲ 花蓮天王星大樓今（5）日正式啟動拆除作業，恰巧遇到下雨，也有餘震發生。（圖／記者朱永強攝，2024.04.05）

記者呂炯昌／台北報導

花蓮外海3日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區傳出重大災情。六都首長都宣布捐出一個月所得，立法院長韓國瑜今（5）日宣布捐出擔任立法院長以來所得。不過，民進黨新北市議會28名市議員各捐2000元，共捐5萬6000元，卻引發網路炸鍋。

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花蓮受強震衝擊，衛福部昨日公布由賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期一個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。

六都市長全部都宣布捐出一個月所得，新竹市長高虹安也捐出一個月所得，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、監察院長陳菊也宣布捐出1個月薪水；準副總統蕭美琴過去深耕花蓮10年，也以個人名義捐出30萬。

國民黨主席朱立倫代表國民黨捐款100萬元，立法院國民黨和民進黨團也都宣布各捐100萬元救災，民進黨立院黨團與民眾黨也都宣布將捐出新台幣100萬元。前總統陳水扁宣布捐款10萬元、陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中捐款2萬元。

新北市議會民進黨黨團總召張維倩等28位議員，今日宣布每人捐出薪資2000元，共5.6萬元，希望能夠集結眾人的力量，幫助花蓮鄉親早日度過難關，重建家園，重拾生活的希望。相較之下，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，新北市民進黨議員捐出一日所得共約10萬元，盼拋磚引玉。新北市議會民進黨宣布捐2000元的舉動，反而引發網路炸鍋，網友批「把錢好好收著，太困難真的不用勉強」、「薪水十幾萬啊！..好啦好啦，意思到了就可以。」

曾參選新北市中和區市議員、立委張啟楷國會辦公室行政治主任王如意表示，對於任何捐款，絕對不能進行道德綁架，但是，沒有對比，就沒有傷害，「同樣是賑災捐款，新北市議會民進黨28位議員捐款幫助花蓮鄉親，5.6萬元的金額真的是太離譜了！」


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