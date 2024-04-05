捐烏克蘭比捐花蓮多！民進黨新北市議員捐2000元　她酸「太離譜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
六都市長全部都宣布捐出一個月所得，新竹市長高虹安也捐出一個月所得，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、監察院長陳菊也宣布捐出1個月薪水；準副總統蕭美琴過去深耕花蓮10年，也以個人名義捐出30萬。
國民黨主席朱立倫代表國民黨捐款100萬元，立法院國民黨和民進黨團也都宣布各捐100萬元救災，民進黨立院黨團與民眾黨也都宣布將捐出新台幣100萬元。前總統陳水扁宣布捐款10萬元、陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中捐款2萬元。
新北市議會民進黨黨團總召張維倩等28位議員，今日宣布每人捐出薪資2000元，共5.6萬元，希望能夠集結眾人的力量，幫助花蓮鄉親早日度過難關，重建家園，重拾生活的希望。相較之下，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，新北市民進黨議員捐出一日所得共約10萬元，盼拋磚引玉。新北市議會民進黨宣布捐2000元的舉動，反而引發網路炸鍋，網友批「把錢好好收著，太困難真的不用勉強」、「薪水十幾萬啊！..好啦好啦，意思到了就可以。」
曾參選新北市中和區市議員、立委張啟楷國會辦公室行政治主任王如意表示，對於任何捐款，絕對不能進行道德綁架，但是，沒有對比，就沒有傷害，「同樣是賑災捐款，新北市議會民進黨28位議員捐款幫助花蓮鄉親，5.6萬元的金額真的是太離譜了！」
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。