PLG／盧峻翔關鍵時刻收比賽！領航猿96:92險勝夢想家　奪下7連勝

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陳昱瑞的火力延續到第二節，不僅投進三分球，還連投帶罰接連取分，跟沃許本攜手幫助領航猿持續擴大領先優勢，甚至一度取得15分大幅領先，上半場結束，領航猿50：35領先夢想家，沃許本半場貢獻14分、10籃板。
夢想家第三節開始發動三分球攻勢，轉眼縮小雙方差距到2分，幸好盧峻翔、密克斯（Kennedy Meeks）適時各進一記三分球，以及關達祐投進高難度挑籃，幫助領航猿打完第三節，仍以71：68領先。
第四節領航猿始終維持小幅領先優勢，夢想家雖在比賽還剩1分多鐘，把比數追成只差2分，盧峻翔最後1分05秒切入拋投命中，接著最後15.8秒兩罰俱中，雖然夢想家馬上投進三分球，盧峻翔又是兩罰中1，驚險替領航猿留住勝果。
總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，「我們上半場打得不錯，也把對方洋將組合守得很好，卻在第三節失去節奏，攻勢也猶豫，幸好陳昱瑞、關達祐表現很好，沒讓對方反超，我們才有辦法在第四節留住勝利。」
「現在我們打球更成熟，也更果決，且能找出優勢打比賽，」卡米諾斯說，「剩下的例行賽，我們面對8個客場、2個主場，所以今天這場比賽勢必要拿下來。目前我們勝場追平上季，接下來目標放在超越上季勝場，然後排名越高越好。
盧峻翔表示：「第三節我們出現小亂流，這好像是我們壞習慣，幸好我們仍有防守強度，才有辦法留住勝利。」對於比賽尾聲罰球時，全場開始呼喊「MVP」，盧峻翔說：「當時只想把球罰進感謝大家支持，我不想個人獎項，只想繼續用我能力幫助團隊贏球。」
被爆料今天上午9點就來球場自主練投的陳昱瑞說：「我只是早起想讓身體活動一下，很開心今天表現可以這麼好。」
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