聯合國人權理事會通過決議籲停止對以色列軍售 BBC：意義重大
聯合國人權理事會今（5）日通過一項決議，呼籲對以色列實施軍事禁令，要求各國停止對以色列的一切軍售，並要求以色列對在加薩地區可能犯下的戰爭罪和反人類罪負責。英國媒體《BBC》認為，聯合國人權理事會這項決議「意義重大」，以色列政府必須改變現行方針的壓力越來越沉重。
記者倪浩軒/綜合報導
在聯合國人權理事會通過決議前，以色列已經宣布開放3條新的進入加薩地區人道主義走廊，以讓更多援助物資流入。以色列國防軍同時宣布，在調查了慈善組織「世界中央廚房（World Central Kitchen）」遭到以軍襲擊導致7人喪生的事件後，開除了兩位須對此事負責的高階軍官，並承認這起針對人道慈善組織的攻擊是嚴重的錯誤。
然而，「世界中央廚房」遇襲案又一次重挫了以色列所聲稱在加薩地區保護平民的努力，也讓支持以色列的美國總統拜登面臨巨大的外交壓力和國內政治壓力，對以色列的立場轉向強硬。
根據《BBC》報導，雖然外界之前就預期聯合國人權理事會將通過決議，但決議的用詞十分強烈，要求以色列對在加薩可能犯下的戰爭罪和反人類罪與種族滅絕罪負責，而如此強烈的決議內容，獲得28個國家投下贊成票支持，只有6個國家反對，另外有13個國家棄權。
包括芬蘭、盧森堡和比利時等歐洲國家投下贊成票，顯示歐洲對以色列的支持已經減弱，越來越多的國家認為不能再坐視以色列在加薩地區的行為，以色列大使照慣例稱這是「聯合國黑暗的一天」，長期以來只要聯合國做出不利以色列的決議，以色列都認為這是出於偏見，但從贊成與反對之間的巨大票數差距不難看出，以色列的立場越來越受到孤立。