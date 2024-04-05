百萬YTR瑀熙找「路邊陌生人」閃婚！真實身分曝光：很早就求婚了
正妹YouTuber瑀熙平時風格搞怪，常在IG上發出許多有趣的影片內容，吸引了108.6萬人追蹤。但瑀熙在3月31日時，發出在路邊找陌生人結婚的影片，消息驚動大批網友，也好奇男方究竟是什麼來歷。對此，瑀熙也再度發聲公開閃婚內幕：「求婚很早就有求了！」
記者潘毅／綜合報導
瑀熙今（5）日在IG限時動態中發出「關於老公」的解釋文，她表示結婚影片出來後，許多觀眾真的都以為她是隨便找路人結婚，但其實對方是她一直以來認真交往的男友。
此外也有人認為這樣就結婚太過隨便、應該要有驚喜儀式等等，對此，瑀熙也透露，其實兩人相處的模式一直以來都是很打鬧，但該認真的時候都非常認真（對待工作），「當初拍影片，是想以比較幽默詼諧的方式呈現。」
至於發出影片的時間點太尷尬，在愚人節前夕，讓大家難辨真偽的問題，瑀熙也解釋，由於當天因為有直播和後續工作要處理，才會拖到3月31日的尾聲上片，她也強調：「求婚很早就有求了，只是我沒有什麼事情都對外公開，希望大家也可以給我們更多空間！」她透露老公接下來會經常出現在自己的影片中，大家也能借此好好認識一下她的另一半。