NCT前成員Lucas黃旭熙甩劈腿粉絲醜聞回歸！與歌迷合照尷尬畫面曝
人氣男團NCT出身的成員Lucas（黃旭熙）於2021年時爆出劈腿醜聞，他只能選擇退團止血，消失在演藝圈近2年的時間，去年5月恢復使用社群媒體，即是宣布退團消息。他日前宣布回歸幕前，上個月月底還分享將要推出首張個人單曲《Renegade》的喜訊，近來則是在粉絲社群平台分享與粉絲合照，尷尬的是，現場僅僅約20人。
記者吳雨婕／綜合報導
Lucas近期在付費粉絲社群平台Bubble上，曬出了這次與粉絲們的大合照，照片中可以看到巨大的場館裡，粉絲只有幾人，尷尬的畫面讓人不忍直視，許多網友看到後紛紛留言：「下次KTV開個大包廂就可以了」、「都沒交往的女友多」、「感覺在座的各位不是很開心的樣子」，有粉絲出面幫忙解釋現場沒有那麼多人的原因：「這是公司為他搞的迷你簽名會，只有30個名額，而且必須是在官網買專輯並實名登記才能參與抽籤的活動，官網有公告的。」
事實上，NCT前成員Lucas出生於香港，是第一位在SM娛樂出道的香港人，有著183公分的傲人身高與帥氣外表，讓他一出道就人氣超高，在2021年時被爆出「把粉絲當後宮」等渣男行為，遭女性指控被當成提款機，約會費用都是女方出，還劈腿粉絲、騙女生上床等，種種爆料讓他形象一落千丈。
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