台人勸別捐款給花蓮縣政府！矢板明夫：不要辜負了來自國外的善意
台灣花蓮外海3日早上發生7.2地震，引發全球關注，各界善款相繼湧入，日本雅虎設置的捐款專頁，更在今（5）日下午突破1億日圓的捐款金額。不過，捐款的流向也掀起討論，日本知名媒體人矢板明夫透露，很多台灣人要他轉告日本朋友，「不要捐給台灣紅十字會、以及花蓮縣政府」，矢板明夫強調，監督這些部門和團體如何使用捐款，「是台灣人自己的事情」，希望不要辜負來自國外的善意。
記者倪浩軒/綜合報導
矢板明夫5日晚間在臉書發文表示，日本各界非常關注台灣這一次大地震，「台灣地震」、「台灣大丈夫（台灣還好嗎？）」等詞，衝上了日本X平台熱搜。日相岸田也在第一時間以繁體中文發文說，台灣是日本重要的朋友，「日本願協助台灣任何必要的支援」。
矢板明夫指出，很多人說，每次日本有難台灣都鼎力相助，這一次是日本報恩的時候了。日本企業和個人紛紛捐款，給台灣送溫暖。
然而，矢板明夫也透露「這兩天有很多台灣朋友在臉書等平台上給我留言，要我告知那些想幫助台灣的日本朋友說，要捐款的話，不要捐給台灣紅十字會、以及花蓮縣政府等由藍營控制的部門或團體，因為他們並不愛台灣、過去有過捐款用途不明的紀錄」。
矢板明夫強調，理解大家的心情，但考慮過後，還是覺得「覺得這種事情，不應該由我來說。把台灣的內部矛盾轉達給那些想幫助台灣的日本朋友，也許會影響台灣的形象」。
矢板明夫表示，監督這些部門和團體如何使用捐款，「是台灣人自己的事情」。希望大家一起努力，確保每一分捐款都用在最需要的地方，「不要辜負了來自國外的善意。願台日雙方的善的循環能夠一直持續下去」。