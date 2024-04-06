洗腎人口破9萬！腹膜透析新選擇　床邊植管免開刀便利性再升級

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方德昭表示，床邊腹膜透析導管植入適用於需要立即開始腹膜透析治療的病人，這可能包括因急性或慢性腎功能衰竭而需要腹膜透析，或是出現緊急狀況，例如傳統的血液透析設備不可用，或患者已不允許移動到透析室時，床邊腹膜透析導管植入就是很重要的選項。
至於進行流程，是由腎臟內科醫師以局部麻醉的方式，將導管透過超音波導引放到腹腔內，不用前往手術室，一般也不用全身麻醉，在門診即可完成，傷口較小，且隨即可展開腹膜透析。
方德昭指出，床邊腹膜透析導管植入的最大好處是便利，且能夠迅速開始透析治療，這對於某些急需透析以去除體內積累廢物和過多液體的病人來說至關重要，加上通常僅需局部麻醉，對麻醉高風險患者如心衰竭、腦中風等更具安全性，也可減少不適、加快恢復。
不過方德昭也說，床邊腹膜透析導管植入仍可能產生併發症，例如感染、出血、管道阻塞等，極少數還可能影響鄰近的器官，但透過適當的操作和專業的手術，併發症可最小化。
方德昭強調，床邊腹膜透析導管植入提供靈活、迅速的透析治療展開方式，醫師將根據病人的情況研判這是否為最合適選擇，並與患者充分討論潛在的好處與併發症，以作出最佳治療決定。
腹膜透析資訊表：
◼️透析地點：家中、職場或任何乾淨場所，不需要透析機。
◼️透析頻率：可能需要每天多次換液。
◼️飲食限制：因持續透析，較不易積累鉀、鈉和液體，飲食限制較少。
◼️生活影響：日常活動度高，較容易安排工作和旅行。
◼️需要技能：病人須受訓才能學會自我管理透析過程。
◼️可能併發症：腹膜炎、導管部位感染等。
◼️便利性提升： 床邊腹膜透析導管植入，病人可免住院、開刀、全身麻醉，可更迅速展開透析。