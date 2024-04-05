湧進20萬人大甲媽子時起駕 韓國瑜首度扶轎信徒高喊「韓總統」
被譽為全球3大宗教盛事的大甲媽祖遶境活動，今（5）日深夜11時準時起駕，展開9天8夜3百多公里的年度盛事。立法院院長韓國瑜今年首度扶轎，高人氣的他受到熱烈歡迎，沿途不斷點頭、拱手致意，民眾甚至對他高喊「韓總統」。
記者顏幸如／台中報導
大甲鎮瀾宮過去兩三年沾染政治硝煙，民進黨政治人物較少出席遶境起駕典禮，今年少了大選和政治口水，藍、綠、白三黨都不缺席。下午1點多民進黨立委蔡其昌先到，接著是民眾黨主席柯文哲夫婦前往參拜；下午上轎典禮由國民黨立法院副院長江啟臣、副市長黃國榮代表出國的市長盧秀燕參與；晚上的起馬砲，第一砲由民進黨嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌一起點燃。
立法院長韓國瑜於晚間10點抵達，兩排員警清道讓韓國瑜「大進場」，司儀廣播歡迎他時，已擠得難以動彈的信眾還是一陣騷動，紛紛拿起手機，興奮大喊「韓院長」甚至是「韓總統」，韓國瑜則一路拱手感謝。
晚間10點45分，哨角隊震天吹響走出廟門，千里眼、順風耳和莊儀團前導出巡。5分鐘後，韓國瑜在廟方人員協助下終於挨近媽祖神轎、站在鎮瀾宮董事長顏清標之前，信眾還是不斷大喊他名字，韓國瑜也忙著向四方拱手致意。
除了韓國瑜，神轎前扶轎的政治人物除了民進黨彰化縣議員許雅琳，清一色是藍營民代，包括江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔等立委及多位台中市議員，等吉時的空檔，眾人開心自拍。顏清標去年身體孱弱，差點被人潮沖走，今年雖然恢復得不錯，但年歲已大，出了廟埕還是依例由兒子顏寬恒接手扶轎。
今年起駕典禮適逢清明連假，大甲街上中午就湧入爆量香客，大甲車站更是人潮爆滿。廟方統計，光是今天湧入鎮瀾宮周邊，就已累計20萬人次，是近年來人潮最多的一年，今年進香活動全程預計將吸引超過300萬人次參加。