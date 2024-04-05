持續關心花蓮強震！矢板明夫：台灣老屋改造緩慢　威脅生命財產

美國3月就業報告強勁超出預期！美股早盤反彈開紅盤

▲美國3月就業報告表現強勁，超乎預期，呈現出美國經濟的韌性，美股5日開盤從昨日的低迷反彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國3月就業報告表現強勁，超乎預期，呈現出美國經濟的韌性，美股5日開盤從昨日的低迷反彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國股市4日重挫，寫下最近一段時間以來的最慘紀錄，不過美國3月就業報告表現強勁，超乎預期，呈現出美國經濟的韌性，美股5日開盤從昨日的低迷反彈，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲273.25點，約0.71％；標普500指數上漲49.12點，約0.95％；那斯達克綜合指數上漲177.58點，約1.11％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，美國3月非農就業人數成長30.3萬人，優於預期，失業率3.8％和薪資月增0.3％、年增4.1％則符合預期。經濟學家預期的3月非農就業人數成長為20萬人，結果實際數字遠遠超出預期。

如何解讀這份報告讓投資人左右為難，一方面就業市場強勁足以支持企業獲利進一步成長，另一方面經濟強勁也意味著美國聯準會恐怕不會急於替降息開綠燈。

Harris Financial Group的合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，就業報告說明了美國經濟並未衰退，但無論如何，第一季整體來看股市漲幅已經超乎了應有水準，預期將面臨一些拋售壓力。

Bespoke Investment Group最新發布報告指出，美國投資者對市場的樂觀情緒已接近極限，根據過去歷史紀錄顯示，當投資者處於這樣的情緒下，股市不會大漲但也不會大跌，平均回報最為平淡。

台人勸別捐款給花蓮縣政府！矢板明夫：不要辜負了來自國外的善意

聯合國人權理事會通過決議籲停止對以色列軍售　BBC：意義重大

日本母女自晶英酒店撤離！超感激台灣優先救援：台灣人對我們很好

台灣地震日本送愛心！捐款2天突破「1億日圓」　逾5萬人搶報恩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞