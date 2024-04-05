美國3月就業報告強勁超出預期！美股早盤反彈開紅盤

美國股市4日重挫，寫下最近一段時間以來的最慘紀錄，不過美國3月就業報告表現強勁，超乎預期，呈現出美國經濟的韌性，美股5日開盤從昨日的低迷反彈，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲273.25點，約0.71％；標普500指數上漲49.12點，約0.95％；那斯達克綜合指數上漲177.58點，約1.11％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美國3月非農就業人數成長30.3萬人，優於預期，失業率3.8％和薪資月增0.3％、年增4.1％則符合預期。經濟學家預期的3月非農就業人數成長為20萬人，結果實際數字遠遠超出預期。
如何解讀這份報告讓投資人左右為難，一方面就業市場強勁足以支持企業獲利進一步成長，另一方面經濟強勁也意味著美國聯準會恐怕不會急於替降息開綠燈。
Harris Financial Group的合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，就業報告說明了美國經濟並未衰退，但無論如何，第一季整體來看股市漲幅已經超乎了應有水準，預期將面臨一些拋售壓力。
Bespoke Investment Group最新發布報告指出，美國投資者對市場的樂觀情緒已接近極限，根據過去歷史紀錄顯示，當投資者處於這樣的情緒下，股市不會大漲但也不會大跌，平均回報最為平淡。