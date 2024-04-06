Bronny確定參加2024選秀！「父子同隊」有望成真　詹皇動向受關注

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「這一年我經歷了一些起起落落，但所有這些都促進了我成長為一個男人、學生和運動員。」Bronny在Instagram發文宣布將投身NBA選秀，也感謝了周遭人們的幫助，「感謝南加州大學讓我度過了令人驚嘆的新生賽季，我也要一如既往地感謝我的家人、朋友、醫生、運動教練和球迷的支持。」
Bronny在大一賽季的25場比賽中，場均得到可以4.8分2.8籃板2.1助攻，投籃命中率為36.6%，三分球命中率為26.7%。 他在去年7月在南加州大學校園訓練時突發心臟驟停，後續被診斷出患有先天性心臟缺陷，他在治療後已於11月底全面恢復的籃球活動。
此前曾有消息指出，Bronny可能會「轉校」，為別間NCAA學校打球，當時LeBron James在受訪時表示，「Bronny即將做出一些『艱難的決定』，無論他最終如何抉擇，家人都會支持他。」
LeBron James目前為洛杉磯湖人隊打球，球隊本季在西區排名第9，他今年夏天有5141萬美元的球員選項，如果不執行就會成為自由球員。顯然Bronny最終的決定和選秀結果，將會牽動他生涯最後一站的目的地。
Bronny的NBA選秀預測情景如何
在大多數NBA模擬選秀中，Bronny並不被預計是首輪等級的新秀，不過外界認為他有可能在次輪被一些球隊所關注，同時由於LeBron James已經表明自己想和兒子一起打球，因此不排除一些球隊可能會因為這個原因選他。
當然，Bronny也有很多操作選擇，如果他落選，之後以可以用自由球員的身份與其他球隊簽約。而且他也為自己保持了操作了靈活性，進入到轉學程序。
一旦報名選秀，Bronny可以繼續完成學業，但不可以再打NCAA賽事。根據NCAA的規定，想要保留大學資格的球員．必須在美國時間5月29日之前從選秀名單中撤回自己的名字。
James的經紀人Rich Paul此前表示，Bronny將根據哪些球隊有興趣簽下他，來決定是否參加選秀；而不是根據他預計會在哪一輪被選中。
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