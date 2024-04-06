詹皇下一站在哪？Bronny決定選秀增加變數　湖人本季走多遠是關鍵

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LeBron James此前已經表明自己想和兒子同隊打球，他今年夏天有5141萬美元的球員選項，種種跡象都表明他想要留在湖人。他的事業在這裡，這裡曝光度高，湖人的豪門地位和媒體聲量有助於他角逐GOAT，看不出他離開這裡的可能。
LeBron James目前39歲，他仍然保持著很高的競技狀態，場均25.4分8.1助攻7.3籃板，投籃命中率53.6%，三分球命中率是生涯新高的41.6%，湖人雖然目前僅西區第9，但去年他們從附加賽打進西區決賽，今年被認為戰力不增反減，傷兵回歸後依然有爭冠實力。
詹皇經紀人Rich Paul此前接受《The Athletic》訪問時透露，詹皇可能預計再打1-2年就會退休。所以已沒有太多時間讓他和Bronny完成「父子同隊」的夢想，今年夏天就是試水溫的一個時機。
Rich Paul表示，Bronny將根據哪些球隊有興趣簽下他，來決定是否參加選秀，而不是根據他預計會在哪一輪被選中。
Bronny曾經進入過選秀前15名的預測榜單，但他在大一賽季發揮平庸，而且去年曾發生心臟驟停事件，導致他缺席了一些比賽，此後他的選秀前景穩步下降——他不再被預測為一名首輪等級的球員，此前甚至還被Bleacher Report預測的選秀評估落選。
如今Bronny投入選秀，可能會讓局勢發生一些變化，詹皇的下一步也更加受到關注，知名球評Bill Simmons仍然認為詹皇不太可能會離開湖人，預測他可能會和紫金軍再再續約3年，最後一年有球員選項。
Bronny並不是那種天賦高到其他球隊在自己順位上必搶的球員，他的選秀前景很程度上也取決於那些想爭取詹皇的球隊能否獲得LeBron James本人的青睞。而James的下一步，很顯然也會把湖人這一季的季後賽成績納入考量，一切都還懸而未決，
Bronny報名選秀，某種程度上只是個開始。
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