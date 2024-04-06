UVL／隊史第22冠！台師大「新生連線」開外掛斷北市大4連霸

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本季公開女生組最有價值球員是臺灣師大李貝兒、最佳舉球員臺北市大陳莉鎔、最佳邊線攻擊球員臺北市大林書荷、臺灣師大李貝兒、最佳舉員對角攻擊球員臺灣師大張稦豈、最佳中間攔網球員高雄師大廖嘉安、臺北市大甘可慧、最佳自由球員臺灣師大林其蓉。
公開女一級連續6年都由臺灣師大和臺北市立大學對決爭后，只是結果跟前面這3年前不一樣，這回是由臺灣師大以3：1(25：22、25：19、20：25、25：12)復仇成功，繼108學年度後隔3年重返榮耀，這也是臺灣師大女排UVL隊史第22冠。
此役臺灣師大以李貝兒得21分最佳，龔詩雯和張稦豈各14分次之；臺北市立大學則以林書荷得22分最高。
冠軍盃終於再度回到手中，臺灣師大教練曾華鈺激動落淚。「我108學年度到臺灣師大任教的，該年度奪冠後拿了三年亞軍，重返榮耀的路上相當辛苦，在企業排球聯賽也是跌跌撞撞，很謝謝球員相信自己、相信隊友也相信教練，也謝謝執行教練張恩崇對我的信任。」
UVL初體驗就拿到MVP，李貝兒很開心可以幫學姐重返榮耀。「賽前我有跟主祈禱，我相信上帝是站在我們這一邊的，我當然想拿冠軍，但也想過如果沒拿到就明年再拚，北市大陣容很完整，板凳深度也很夠，我覺得冠軍不是最重要，重要的是一路走來的這個過程。」
同樣是新鮮人的張稦豈說： 「因為四強賽自己沒打好，賽前其實很焦慮，我有跟一些前輩請益，他們告訴我，要抱持正向的態度，所以我就不斷告訴自己我可以。」曾華鈺透露，因為自我要求很高，稦豈的確是個很容易想太多的人。
碩一的龔詩雯說： 「大一時臺師是冠軍，大二在我們手上斷了連霸，這次很多人都認為北市大會贏，還有鼓陣來加油，我告訴隊友沒關係，那我們就自嗨到比鼓陣嗨，我之前狀況不大好，很謝謝貝兒還有稦豈，她們會跟我說：『你很棒喔！我相信你可以的！』」