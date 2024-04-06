UVL／臺師勝中原得季軍　網友敲碗要看許睿恩「掛電話」

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比賽結果也讓球迷有點驚訝，臺灣師大有四人得分上雙，張祐晨、温逸凱同為13分，「發哥」洪榮發12分，許睿恩10分，率隊以25：22、19、23打敗中原大學，中原大學則以剛果籍210公分長人艾力拿14分最佳。
比賽打得悶，但場上還是有樂事。中原大學艾力每次攻擊得分後，都會在耳朵旁比出「6」的手勢慶祝，就像在打電話一樣，妙的是，後來當臺灣師大許睿恩攔到艾力的攻擊球後，就擺了個「掛電話」的慶祝手勢，把大家都逗樂了。
觀看直播的球迷紛紛敲碗，想再看許睿恩「掛電話」，這話題在聊天板炸了鍋，還有人特別回放直播影片，賽後記者會時，問許睿恩為何「掛電話」，他笑說： 「因為看到艾力得分後比出打電話手勢，好像是要我們打電話回家找媽媽，所以臨時起意回敬他一下。」
有球迷質疑，這樣比手勢是可以的嗎？國際排球規則中，的確禁止球員對對手隊作出挑釁動作，但兩人的動作都是背對對手，面對隊友，所以並沒有違規。
談到大家都說這場球打得很悶，但他還是很嗨。許睿恩說：「沒能打進冠軍戰當然很失望，但季軍戰還是要盡力打，比賽就是這樣，要向前看，享受每一場比賽。」
大四的張祐晨前三年都在決賽前受傷，最後一年打UVL還好有安全完賽，只是沒能拿到冠軍有憾。「這場算是另類冠軍戰，還是不能放棄。」四強賽因為失誤過多被逆轉，張祐晨說：「張育陞抗壓性超強，關鍵時刻發球還是很有威力，有很多我要學習的地方。」