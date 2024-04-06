UVL／隊史首冠張育陞拿到了　彰師成20年來首支封王的中南部球隊

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個人獎方面，吳國強榮膺最有價值球員，也是唯一得獎的彰師大球員，最佳舉球員中原大學林謙、最佳邊線攻擊球員臺灣師大温逸凱、張祐晨，最佳舉球員對角攻擊球員臺灣師大洪榮發，最佳中間攔網球員中原大學陳政錡、甘茂宏，最佳自由球員國北教大陳佑誠。
沒有意外，在人稱「神舉」的陳玠廷靈活穿針引線下，張育陞冠軍戰又一個人貢獻30分，加上前兩場比賽，共進帳111分，「阿得」陳恩得也挺身而出拿下13分，陳鈺霖10分，吳國強8分。國北教大李元、雷諾各得17分平分秋色。
3：1(20：25、25：22、25：15、25：23)打敗國北教大，順利完成和學長及隊友的約定，張育陞超開心。「賽前我跟吳國強說，只要你們能打進決賽，我就回來和你們一起拚冠軍。關鍵在大家不放棄，沒有隊友的防守、攔網和舉球，也不會有我的得分，今天的彰師，才是我心中的完美團隊。」
張育陞之前本就想和「小胖」黃士展、「焦焦」焦璿誠一起拚冠軍，可惜沒如願。「『小胖』學長最大遺憾就是沒幫彰師奪冠，這回算是幫學長圓夢，再者我一直在國外打球，也利用這個機會讓家人看看我的成長，這是彰師大第一冠，也是我的里程碑，為學生聯賽畫下完美句點。」
隊史首冠到手，彰化師大執行教練邱金治當然開心，但情緒沒太大波動。「這本是3年前就該拿到的，很高興透過大家的努力，把3年前失去的討回來，除了育陞的歸隊大幅增加了球隊的戰力外，其他球員經過企業排球聯賽在彰化三大有線隊的磨鍊，也都有進步。」
談到決賽中表現出色的球員，邱金治說，除育陞一槌定音的威力大家都看得到外，柯宗甫、陳恩得經過企聯洗禮也成長很多，自由球員也給力。「舉球員方面，「大玠」陳玠廷一直是隊中最穩的，所以我會想讓新血多磨鍊，關鍵時刻才讓他上場救火。」
三年前冠軍戰輸給國北教大，這回再戰有陰影嗎？「輸過一次，不輸第二次！有提醒大家不能重蹈覆轍。」對於球隊主心骨張育陞，邱金治說：「去年他就說想回來打，雖然這次沒有焦焦和小胖，很開心他還是依約回來幫兄弟圓夢。」