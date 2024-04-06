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黃子佼犯法孟耿如不離不棄！楊繡惠40字開炮「老婆力挺我不認同」

▲黃子佼（左）購買未成年少女偷拍片，孟耿如依然不離不棄，楊繡惠發聲譴責：「老婆力挺我不認同」。（圖／記者陳明中攝、楊繡惠臉書）
▲黃子佼（左）購買未成年少女偷拍片，孟耿如依然不離不棄，楊繡惠發聲譴責：「老婆力挺我不認同」。（圖／記者陳明中攝、楊繡惠臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼日前被檢方發現，他長期購買偷拍論壇的影片，其中還有7部是未成年少女的，引發外界砲轟。事後他發文表示自己已決定重新做人，老婆孟耿如也發文向社會道歉，對此，演藝圈已有不少人站出來包含隋棠、林予晞等人，怒批黃子佼的行為，出道43年的藝人楊繡惠也發聲表示「自己老婆還有力挺，我並不認同。」

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▲孟耿如（右）停工照顧捲入性騷風波的老公黃子佼，事發超過2個月，終於發千字文分享近況。（圖／翻攝孟耿如FB）
▲孟耿如（右）為老公做錯的事出面道歉。（圖／翻攝孟耿如臉書）
今（6）日楊繡惠在臉書上，沒指名道姓的發文寫上，「自己有戀童癖，自己還有女兒，如果自己女兒被殘骸（殘害）會有什麼感受？自己老婆還有力挺，我並不認同」。全文明顯在針對黃子佼購買偷拍影片一事評論，網友也紛紛表示，「不知道為什麼老婆有辦法力挺 好沉重」、「說加油的都是在助紂為虐」、「繡惠姐好樣的」；此外，有網友寫道「真的不能認同他！！知法犯法，還購買未成年少女的不雅視頻有夠噁心！！」楊繡惠也回應：「噁心！」

▲楊繡惠個性直爽，向來敢說敢做。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠個性直爽，向來敢說敢做。（圖／楊繡惠臉書）
孟耿如昨日發文替老公向外界道歉，「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」同時她也表示這段婚姻是自己的選擇，會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。讓不少人看了好心疼。

▲楊繡惠對黃子佼買偷拍影片發聲。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠對黃子佼買偷拍影片發聲。（圖／楊繡惠臉書）
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