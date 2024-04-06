黃子佼犯法孟耿如不離不棄！楊繡惠40字開炮「老婆力挺我不認同」

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孟耿如昨日發文替老公向外界道歉，「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！」同時她也表示這段婚姻是自己的選擇，會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。讓不少人看了好心疼。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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