37年幽靈婚姻！親弟要結婚竟盜用老哥身分 大嫂哭訴：連名分都沒
中國幅員廣闊，許多非一線城市的地區，早年行政作業並不嚴謹，被冒用身分、幽靈人口的案例時有所聞。中國河南省1名人妻，已與丈夫結婚37年，近日為了領取獨生子女津貼，所以去補辦遺失的結婚證，卻發現自己竟然是「未婚」，至於老公結婚的對象則成了弟媳婦。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這起離譜事件發生在河南省焦作市，孔姓女子去年為了領取獨生子女費，和老公一起去民政局補辦遺失10年的結婚證，紀錄卻顯示她至今未婚，至於老公的登記結婚對象竟然是弟媳，讓她非常傻眼：「我現在可生氣，我現在連名分都沒有。」
孔女的丈夫也是一臉不知所措，完全不知為何會這樣，事後調查發現，原來當年是丈夫的弟弟要結婚卻不到法定年齡，竟就冒用哥哥的資訊去登記，後來離婚、復婚拿的卻又是弟弟自己的身分證，多番「神操作」才導致如今的混亂局面。
當地民政局並解釋，當年根本沒有電腦系統，資料全憑人工填表，面對孔女夫婦質疑，為何資料表上的年齡有異都能辦理，民政人員只說，當時只要申辦人承諾資料皆屬實就可以。現在需要人民法院介入調查，確定2人關係及其中的糾葛，發出撤銷的司法建議書後，才可以補辦結婚證。