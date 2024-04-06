德德試鏡《原子少年2》畫面流出！影片秒被下架 製作單位回應了
民進黨前立委鄭運鵬的17歲兒子德德，外表帥氣被封為「台版車銀優」，因助選爸爸爆紅後，有多家經紀公司上門邀約，甚至傳出德德到凱渥培訓半年，也有參加選秀節目《原子少年2》試鏡。近日德德試鏡的畫面曝光，不過相關影片上傳沒多久後遭到移除，對此製作單位也回應，「今天的影片因為發到還未調整的節目視覺內容，所以發現之後我們先把影片下掉了」。
記者薛羽彤／綜合報導
德德試鏡《原子少年2》的影片昨（5）日在網路上公開，17歲的德德在影片中自我介紹，透露先前在凱渥培訓時，上過《原子少年》第一季選手林毓家的舞蹈課，「我也在那個環境下被毓家的魅力所影響，這次參加《原子少年2》的徵選，希望可以追上毓家的腳步。」
不過影片上架不到一小時就被下架，對此《原子少年2》製作單位踢帕娛樂回應：「今天的影片因為發到還未調整的節目視覺內容，所以發現之後我們先把影片下掉了，修正過後會繼續發布節目的相關花絮，希望大家可以持續關注節目」。
對於德德試鏡《原子少年2》話題再度被討論，鄭運鵬助理發文表示，「原子少年很好，裡面有很多很厲害的人，但原子少年的方向跟德德的興趣不太一樣，所以德德參加初賽甄選後就決定不繼續」。
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