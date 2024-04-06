IU來台灣了「心情爆炸好」！手指、臉頰愛心噴發　超可愛畫面曝光

德德試鏡《原子少年2》畫面流出！影片秒被下架　製作單位回應了

▲鄭運鵬兒子德德參加《原子少年2》畫面流出，影片秒被下架，製作單位回應了。（圖／YouTube）
▲鄭運鵬兒子德德參加《原子少年2》畫面流出，影片秒被下架，製作單位回應了。（圖／YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

民進黨前立委鄭運鵬的17歲兒子德德，外表帥氣被封為「台版車銀優」，因助選爸爸爆紅後，有多家經紀公司上門邀約，甚至傳出德德到凱渥培訓半年，也有參加選秀節目《原子少年2》試鏡。近日德德試鏡的畫面曝光，不過相關影片上傳沒多久後遭到移除，對此製作單位也回應，「今天的影片因為發到還未調整的節目視覺內容，所以發現之後我們先把影片下掉了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲德德眼神相當勾人。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）
▲德德長相帥氣、眼神相當勾人。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）
德德試鏡《原子少年2》的影片昨（5）日在網路上公開，17歲的德德在影片中自我介紹，透露先前在凱渥培訓時，上過《原子少年》第一季選手林毓家的舞蹈課，「我也在那個環境下被毓家的魅力所影響，這次參加《原子少年2》的徵選，希望可以追上毓家的腳步。」

不過影片上架不到一小時就被下架，對此《原子少年2》製作單位踢帕娛樂回應：「今天的影片因為發到還未調整的節目視覺內容，所以發現之後我們先把影片下掉了，修正過後會繼續發布節目的相關花絮，希望大家可以持續關注節目」。

▲德德有「台灣車銀優」封號，俊美長相被韓媒報導。（圖／翻攝自德德IG）
▲德德有「台灣車銀優」封號，累積大批粉絲追蹤。（圖／翻攝自德德IG）
對於德德試鏡《原子少年2》話題再度被討論，鄭運鵬助理發文表示，「原子少年很好，裡面有很多很厲害的人，但原子少年的方向跟德德的興趣不太一樣，所以德德參加初賽甄選後就決定不繼續」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

鄭運鵬兒子德德官宣「我沒女友」　連發7帥照：體驗不到情人節

別管大谷翔平了！鄭運鵬兒子德德帥照10連發　憂鬱眼神擊中少女心

德德爆「凱渥培訓半年」有望出道！鄭運鵬14字鬆口兒子下一步計畫

「台版車銀優」德德受邀參加《原子少年2》！製作單位回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞