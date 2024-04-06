葉倫訪中聚焦過剩產能　討論共同遏制金融風險

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葉倫在廣州指出：「產能過剩不是新問題，但它已經加劇，而我們正看到新產業出現的風險」，葉倫在當地與中國國務院副總理何立峰和廣東省長王偉中會面。
葉倫與其他拜登官員越來越擔憂中國電動車、太陽能面板、半導體和其他商品的產能過剩問題，在中國國內市場需求下滑的情況下，這些商品流入了全球市場。
葉倫說，這對中國是不健康的，而且正在傷害其他國家的生產商，並敦促北京放棄國家驅動的投資，並重返過去數十年來驅動經濟成長的市場導向改革。
儘管美中在一系列議題的緊張不斷加劇，葉倫仍在她自去年7月以來首趟中國訪問中，強調在一些領域的共同利益，包含對抗氣候變遷和非法金融。
葉倫表示，一個代表雙方的金融工作小組一直在制定措施，來遏制潛在的銀行倒閉為兩國經濟帶來的金融風險。
葉倫說：「我們雙方進行了技術交流，包括演練如何共同應對美國或中國大型銀行的倒閉」，但她沒有提供更多細節。
美國和中國去年9月宣布成立金融工作小組，作為討論政策和交換資訊的場合。
根據美國財政部，今年1月這個小組舉行了會議，並討論了各自針對大型全球銀行的解決方案框架。
中國制定了雄心勃勃的2024年經濟成長目標，達5%，部分原因是增加了對新興高科技領域的投資，同時經濟努力克服房地產危機和疲軟的消費需求。但許多經濟學家表示，中國的成長模式需要重大改革，以刺激國內消費，並減少傳統上對投資的嚴重依賴。
葉倫5日與何立峰會面時表示，兩國需要就產能過剩和與國家安全有關的經濟限制等艱難問題，進行密切溝通。
葉倫說：「這是世界和我們的公民對我們的期望。」
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