準備收假！北返車流中午後湧現　國道3地雷路段恐塞到深夜

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針對今日路況概況，黃郁凱表示，國道1號北向苗栗-湖口路段、國道3號北向關西-大溪路段，在下午2時後會開始出現雍塞情況，並持續到深夜；國道5號北向宜蘭到坪林路段則從早上9時開始出現壅塞，並同樣會持續到深夜；國道1號北向圓山-大華系統路段在早上9時到中午會有壅塞情況發生。
中部地區方面，黃郁凱說，國道1號北向西螺-埔鹽系統、國道1號北向南屯-后里路段、國道3號北向竹山-中興路段、草屯-霧峰路段、龍井-大甲路段，下午2時過後會有壅塞情況，並持續到晚間10時左右陸續紓解。
此外，國道3號北向苑裡-香山路段、國道4號西向潭子系統-豐勢、國道6號西向舊正-霧峰，下午2時左右也會有雍塞情況，苑裡-香山路段壅塞會持續至深夜、潭子系統-豐勢壅塞約下午3時至4時緩解、舊正-霧峰壅塞約下午6時解除。
南部地區方面，黃郁凱指出，國道10號西向仁武-左營路段在下午4時到7時會有壅塞情況。
黃郁凱提醒，今日12至21時，國道1號埔鹽系統、虎尾，以及國道3號西濱北向實施匝道封閉，同時間國道3號南投服務區聯外便道也會有匝道封閉措施，並全天封閉國道1號西螺北向入口往西螺服務區岔道；下午1時至6時期間，則針對國道5號北向蘇澳-頭城路段實施高乘載管制。
對於今日北返的用路人，黃郁凱建議，南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發；另需要使用國道1號、國道3號的用路人，可改走台61線，南投往返台中地區用路人可改走台63線、霧峰往返台中以北則建議改走台74線或國道4號、宜蘭往台北地區則可使用台9線。