蕭美琴訪歐疑遭跟蹤！捷克媒體：中國武官險釀車禍 不排除驅離
我國準副總統蕭美琴，3月時低調訪問美國、捷克、波蘭、立陶宛和歐洲議會，然而，有捷克媒體5日報導，1名中國大使館的武官，在布拉格時一直在尾隨蕭美琴車隊，還因為涉嫌闖紅燈而差點釀成車禍。據悉捷克外交部已經召見中國大使，不排除驅逐涉案的武官。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）轉述捷克媒體《Seznam Zpravy》報導，內容指蕭美琴應捷克參議院議長韋德齊（Vystrcil Mios）邀請，3月時前往布拉格訪問，但當車隊從布拉格機場駛往市中心時，卻有一輛車尾隨在後，甚至硬闖紅燈，差點造成交通事故。
捷克警方攔檢該車輛後發現，駕駛是隸屬於中國駐布拉格大使館軍事部門的1名外交官，他聲稱自己只是要去附近1間中式餐廳吃飯，否認有跟蹤任何人。報導指出，北京一直監視蕭美琴，直到她抵達下榻的飯店。
為此，捷克外交部已召見中國大使馮飈，坦言這件事不能就這樣算了，捷克政府消息人士並透露，布拉格當局正考慮將涉案者列為「不受歡迎人物」，這意味著對方不排除會被驅逐出境。
報導並引述韋德齊的受訪內容，他表示對於跟蹤一事不知情，但也不否認有這可能，並證實有請求來自警方的幫助，這是為了訪客和接待者的安全。