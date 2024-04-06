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孟耿如不離婚黃子佼遭撻伐！親姊發聲「我妹很辛苦」盼酸民留口德

▲發生購買偷拍影片事件，孟耿如依然不離開黃子佼（左），遭到網友撻伐，孟耿如親姊姊不捨發聲「我妹很辛苦」，呼籲酸民留口德。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲發生購買偷拍影片事件，孟耿如依然不離開黃子佼（左），遭到網友撻伐，孟耿如親姊姊不捨發聲「我妹很辛苦」，呼籲酸民留口德。（圖／翻攝自孟耿如IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼日前被檢方搜到他是偷拍網站的高級會員，多年來在網站上購買多部色情影片，其中還有7部是未成年少女的偷拍片，引起外界撻伐。黃子佼妻子孟耿如也遭受波及，昨（5）日她發文為老公犯的錯道歉，連孟耿如姊姊也看不下去，在Threads怒槓酸民，喊話外界「希望大家可以高抬貴手，我妹真的很辛苦，真的不需要大家在下面留言撻伐。」

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黃子佼從去年6月爆發Metoo風波後，甚至一度傷害自己送醫，孟耿如始終不離不棄陪在身旁。如今黃子佼被爆出長期購買偷拍影片，孟耿如仍堅定表示「這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」，仍有不少網友檢討孟耿如的心態，對此，孟耿如親姊在Threads回覆多則酸民的文章護妹，「不要隨意評斷我妹」、「檢討的意義是？」、「留點口德」。

▲孟耿如（左）發聲力挺佼佼。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲孟耿如（左）發聲力挺黃子佼，遭到網友撻伐。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
孟耿如姊姊昨日在Threads發布文章表示，「對於自己不能再多做什麼感覺到很無力，真的真的很心疼。希望大家可以高抬貴手，我妹真的很辛苦，真的不需要大家在下面留言撻伐，真的拜託了。」無奈底下網友仍不買單，依然撻伐黃子佼夫妻倆的行為，「不知道你妹此刻的辛苦，跟無數受害者的辛苦能不能比較」、「叫你妹不要無腦瞎挺，還不離婚？還不擔心自己女兒的安危？」、「不知道他們兩夫妻對那些被偷拍的 有沒有高抬貴手？還是準備復出二度傷害？」

▲孟耿如姊姊心疼妹妹的現況。（圖／Threads）
▲孟耿如姊姊心疼妹妹的現況。（圖／Threads）
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