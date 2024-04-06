孟耿如不離婚黃子佼遭撻伐！親姊發聲「我妹很辛苦」盼酸民留口德

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孟耿如姊姊昨日在Threads發布文章表示，「對於自己不能再多做什麼感覺到很無力，真的真的很心疼。希望大家可以高抬貴手，我妹真的很辛苦，真的不需要大家在下面留言撻伐，真的拜託了。」無奈底下網友仍不買單，依然撻伐黃子佼夫妻倆的行為，「不知道你妹此刻的辛苦，跟無數受害者的辛苦能不能比較」、「叫你妹不要無腦瞎挺，還不離婚？還不擔心自己女兒的安危？」、「不知道他們兩夫妻對那些被偷拍的 有沒有高抬貴手？還是準備復出二度傷害？」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110