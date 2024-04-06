7.2強震縱管處發文「花蓮受傷了」！暖哭8萬人：約定之後再來玩
台灣東部海域3日上午發生規模7.2地震，鄰近震央的花蓮災情慘重。隸屬於交通部觀光局的花東縱谷國家風景區管理處在臉書發文寫下「花蓮受傷了，但我們會再度好起來的」，該文已吸引超過8萬人感動按讚。
記者葉盛耀/綜合報導
花蓮因受到劇烈地震與頻繁餘震影響，多個大樓、道路與景點皆傳出災情。不過，各縣市也立即派出搜救隊協助救災，也有多方慷慨節囊捐款響應，並陸續傳出好消息，如九曲洞民眾脫困，母女重逢感動相擁而泣；太魯閣晶英酒店員工與遊客撤離，搭直升機與軍卡離開；以及失聯的加拿大籍人士終於聯繫上，且人身平安等。
縱管處日前深夜於臉書粉專發文，寫下暖心37字，「花蓮受傷了，但我們會再度好起來的。約定好之後要再來玩喔！感謝不眠不休救災的夥伴們」，該文曝光後，到現在已吸引超過8萬人按讚，眾人也紛紛留言替花蓮及當地居民加油打氣：「花蓮加油！等你好了我們會再去看你」、「天佑台灣，花蓮加油 」、「花蓮加油，我會回來」、「愛花蓮！加油！期待下次見面」、「花蓮我的家鄉，一起加油一起努力 一切都會好起來的」、「短短幾句話，竟讓我潸然淚下，花蓮，我們來撐住你」。
根據內政部統計，截至今（6）日上午8時為止，目前這場花蓮地震已造成10人死亡、1,135人受傷，另外還有637人受困、12人失聯。