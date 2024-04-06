遭大谷翔平狙擊！小熊投手Hendricks嘆：這就是「偉大的打者」
MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇在今（6）日比賽以7：9不敵芝加哥小熊，但二刀流球星大谷翔平則在本場比賽5局上，掃出本季第2轟，連兩場比賽都有全壘打的表現。此發全壘打苦主小熊先發Kyle Hendricks，在賽後受訪時稱讚大谷：「球路只要失投就會被逮中，這就是偉大的打者。」
記者張志宇／綜合報導
大谷翔平在5局上，從小熊先發Kyle Hendricks手中敲出右外野2分砲，這發全壘打擊球初速達105.2英哩，飛行距離為379英呎，是大谷翔平本季第2轟，本場合計5打數掃出2安打，這2支安打都是棒打小熊先發Kyle Hendricks，全場進帳2分打點，賽後打擊率升至0.286。
賽後受訪時，Kyle Hendricks也談到被大谷翔平掃出全壘打，「在首打席時，我投得很好，但他更為出色；第二打擊我解決了他；第三打擊，那顆球太甜了，被他逮個正著，偉大的打者就是這樣，這就是他們與普通打者的差別，與大谷翔平對決真的是一項令人期待的挑戰。」
值得一提，大谷翔平在今（6）日開轟後，大聯盟生涯全壘打場次累積到173轟，僅差2轟就能追平「酷斯拉」松井秀席大聯盟日籍打者最多轟紀錄。
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