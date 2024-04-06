全聯最強冷凍水餃換人了！婆媽改吃「這包」上癮　灣仔碼頭輸給它

不只梅山斷層！嘉南平原像「大地震火藥庫」：規模7以上早晚的事

▲花蓮發生規模7.2地震後，民眾針對嘉南平原等地，尤其「梅山斷層」的地震活動情況相當關注。（圖／記者陳明中攝）
▲花蓮發生規模7.2地震後，民眾針對嘉南平原等地，尤其「梅山斷層」的地震活動情況相當關注。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震後，嘉南一帶在當天也發生芮氏規模4.8地震，加上3月底開始，嘉南平原等地的地震情況明顯變頻繁，令不少民眾擔憂蓄積能量已久的「梅山斷層」是否會在日後引起較大地震，對此中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，除了梅山斷層外，迦南地底還有幾個斷層已經長時間沒有錯動，現階段確實有一定的危險性，中央氣象署也已加強監測梅山斷層活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
石瑞銓指出，嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，1906年的「梅山地震」芮氏規模7.1，主要錯動的就是「梅山斷層」，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，2024年和1906也有110多年的相隔，累積能量已達百年，未來勢必是觀察重點。

▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）
▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）
此外，1964年引起「白河地震」的「木屐寮斷層」，在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示在17世紀，當時情況相當嚴重，離現在也有一段時間，都是有錯動的可能，其餘包括上一次錯動時間在1946年的「新化斷層」、1941年嘉義的中埔地震等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則提及，嘉義在4月，芮氏規模3以上地震有9起，芮氏規模4以上有3起，這些地震雖然不能直言和梅山斷層有關，但若地底有這樣的斷層結構，也絕對有發生芮氏規模7以大地震的條件。

花蓮餘震「短時間不會停」！規模5以上已18起　連假期間不能鬆懈

桃園最不怕地震是真的！地質教授揭「2關鍵」：已經300年沒大地震

花蓮7.2強震！他年初就預測「台灣2024會有大地震」　2個月後成真

花蓮7.2強震「是預料之中」！專家示警：5%機率將會出現更大地震

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞