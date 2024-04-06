不只梅山斷層！嘉南平原像「大地震火藥庫」：規模7以上早晚的事
4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震後，嘉南一帶在當天也發生芮氏規模4.8地震，加上3月底開始，嘉南平原等地的地震情況明顯變頻繁，令不少民眾擔憂蓄積能量已久的「梅山斷層」是否會在日後引起較大地震，對此中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，除了梅山斷層外，迦南地底還有幾個斷層已經長時間沒有錯動，現階段確實有一定的危險性，中央氣象署也已加強監測梅山斷層活動。
記者張志浩／綜合報導
石瑞銓指出，嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，1906年的「梅山地震」芮氏規模7.1，主要錯動的就是「梅山斷層」，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，2024年和1906也有110多年的相隔，累積能量已達百年，未來勢必是觀察重點。
此外，1964年引起「白河地震」的「木屐寮斷層」，在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示在17世紀，當時情況相當嚴重，離現在也有一段時間，都是有錯動的可能，其餘包括上一次錯動時間在1946年的「新化斷層」、1941年嘉義的中埔地震等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則提及，嘉義在4月，芮氏規模3以上地震有9起，芮氏規模4以上有3起，這些地震雖然不能直言和梅山斷層有關，但若地底有這樣的斷層結構，也絕對有發生芮氏規模7以大地震的條件。