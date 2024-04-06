花蓮賑災善款逾8746萬元！超過6.3萬筆湧入　專線電話今起上線

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賑災基金會自4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，並提供土地銀行、挖貝、LINE Pay線上捐款平台等多個捐款管道，截至4月5日23:59，已募得逾8746萬元、總捐贈筆數為6萬3967筆，較昨天又增加了超過2000萬的善款。
此外，為協助民眾捐款相關疑問，賑災基金會已安排線路及調度人力、設立專線，自今日9:00起可提供服務、接聽時間為每日09:00至21:00，代表號(02)7751-6306，若有任何問題，都可以用來電洽詢，或是在賑災基金會官方網站使用線上Q&A機器人瀏覽常見問題。
📍募款帳戶
0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，本專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期一個月，捐款帳號如下：
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：臺灣土地銀行 長春分行（005）
銀行帳號：102-005-19895-7
＊經財金資訊股份有限公司4日宣布，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳(含網路銀行及行動銀行)等方式以新臺幣捐款至政府機關公告之震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費
📍外匯資訊
International currency donations
海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです
1.SWIFT CODE(SWIFTコード)：「LBOTTWTP102」。
2.NAME(受取人口座名義)：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」
3.ACCOUNT NO.(受取人店番号-口座番号)：「102-005-19895-7」
4.BANK NAME(受取人取引銀行名‧支店名)：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。
5.ADDRESS(支店住所)：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。
📍線上捐款資訊
本次勸募提供兩種線上捐款方式：
1. 挖貝集資平台：可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元。
2. LINE Pay捐款帳戶：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
民眾使用前二項線上捐款時，挖貝平台經營者貝殼放大股份有限公司、藍新金流服務平台及LINE Pay與四家銀行共襄義舉，全額吸收平台手續費。另因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30 日，LINE Pay收款至5月2日，民眾如欲利用上述兩種平台捐款請注意時間。
另，捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供
※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：
匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。
線上刷卡：線上操作時，需要索取收據者請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。
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