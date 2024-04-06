黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

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然而就有網友挖出過去黃子佼在上張小燕主持的節目時，當時題目答對一行人相當開心，黃子佼原本要與一位救援成功的女童擊掌，沒想到黃子佼自動將擊掌變成「十指緊扣」，還露出怪異的微笑，製作單位還特別在女童臉上放「三條線」的特效，小燕姐見狀立刻就把黃子佼給推開說道：「不要嚇到人家小孩」，而黃子佼則是用一個奇怪的表情繼續對女童拍手。
網友們看完影片之後，紛紛回應「.....現在看影片覺得很可怕」、「小燕姐馬上就出面阻止救了女童，不然不知道黃子佼要握著女童的手多久」、「感覺是節目效果，但真的是太多了....」、「影片很可怕，假借擊掌時間十指緊扣」、「就算是節目效果也太扯，本來擊掌變成十指緊扣.....」、「擊掌卻十指緊扣，後製都幫妹妹上了三條線了」。
如今黃子佼被爆出在偷拍論壇購買上百片女子遭偷拍影像，也引起演藝圈、名人網紅的撻罰，藝人隋棠也發聲表示「無論從道德面或法律面來說，觀看合法的色情片並無不妥，但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像」強調：「未來將不再以任何形式參與和黃子佼相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110