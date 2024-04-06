《周處除三害》原型「神經劉」！劉煥榮槍決前高喊：我對不起國家

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據了解，劉煥榮於1957年出生於台中眷村，家中經濟狀況不好，常有幫派流氓索討保護費等，劉煥榮在高中時加入眷村子弟組成的「小梅花幫」、「北屯圓環幫」等幫派，開始上街收保護費、替賭場圍事。之後劉煥榮友人遭追殺，他為救友人將對方打成重傷，後續又打傷警察被追緝，被劉父大義滅親報警抓人。劉煥榮被送進少年觀護，直到劉父探監，他才明白父親是希望他脫離幫派，才報警請警方介入。
劉煥榮離開少觀所後，回到高中繼續學業，雖然想從軍卻因有前科遭拒，無奈之下，劉煥榮又回頭加入幫派，在台中逐漸混出名氣。1979年11月間，劉煥榮因賭場糾紛與其他幫派爆發衝突，持刀殺死對方老大，而當時竹聯幫正往台中擴張勢力，堂主董桂森因此看中也是出身台中眷村的劉煥榮，將其吸收進入竹聯幫。
1983年10月間，劉煥榮收到指令，要去幹掉大湖幫老大廖龍輝，劉煥榮耐心跟監3個月，直到鎖定對方行蹤，於台中市三民路廖的住處將其槍殺。劉煥榮因完成任務，搖身一變成為竹聯幫忠堂執事，之後犯下槍殺楊柏峰命案，又犯下殺害新竹角頭張德憶命案，囂張行徑被警方列入十大槍擊要犯，全國通緝追捕。
劉煥榮犯案後跑路，期間發現，視為好兄弟的游國麟，將他的行蹤給出賣警方，因此安排飯局約出游國麟談判，最後游國麟被砍下一隻手，並被載往山區行刑式槍決。劉煥榮在道上闖出名聲後，被竹聯幫幫主陳啟禮帶在身邊當保鑣，直到1984年驚動國際的「江南案」爆發，警方展開全國大掃黑，劉煥榮潛逃至菲律賓，期間還連絡台灣媒體，坦承犯下多起重案。
劉煥榮指出，當時台兄弟檔陳南光、陳正昌，因在台欠下高額債務逃到菲律賓，被劉煥榮夥同他人索討跑路費，未料其於人竟犯下滅門血案，劉煥榮只好逃到日本。1986年1月間，劉煥榮因涉及販毒案，遭日本警方逮捕並引渡回台受審，當時負責接手的組長，正是現任新北市長侯友宜，而劉面對侯友宜，竟稱「好幾次都想幹掉你」，行徑大膽囂張。
之後劉母出面勸導，才突破劉煥榮心房，坦承過去犯下的案件。劉煥榮被收押後，檢方依法起訴，法院判處死刑，他在牢裡開始學畫，並將畫作捐給婦女救援基金會進行義賣，更在牢裡創立竹聯幫聖堂，旗下成員以殯葬業為主，希望小弟們有機會轉型創業，別再走上歹路。
最終，劉煥榮被判處死刑定讞，雖然當時有許多民代認為其已改過自新，且所殺之人多為黑道分子，希望司法能槍下留人，還為此發起連署。1993年3月間，時任法務部長的馬英九，批准劉煥榮的死刑執行令，1993年3月23日凌晨，劉煥榮於台北看守所執行槍決，他進入刑場之前，曾高舉雙手大喊「中華民國萬歲！我對不起國家！對不起社會」，結束他跌宕起伏的人生。
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