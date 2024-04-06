黃子佼藏未成年謎片！精神醫嘆童年創傷太深：心理偏差3歲就開始

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楊聰財指出，幼童在3歲時就會對對「性」有關的一切產生強烈的興趣與好奇，例如「為什麼男生有雞雞？」、「為什麼媽媽有胸部」等，而從這階段一直到青少年時期，孩子就像一塊海綿，對外界事物吸收極快，且通常缺乏過濾，因此爸媽在孩子身邊的行為，都會成為孩子的學習記憶，並影響後續對性的判斷、物化、鄙視，甚至過度不當的追求。
而針對黃子佼持有未成年少女不雅片，楊聰財提及，當成長環境充斥負面教材，甚至成為一種心理創傷，「一般的性」可能就無法滿足當事者的心理慾望，通常醫師、心理師都會鼓勵有心理偏差的成人，應尋求專業協助，但很可能在他們的世界，已經難以分辨好壞，或是「知道這樣不好，但想追求刺激感」。
楊聰財強調，性教育是一輩子的事，若孩子有喜歡碰觸他人性器官、喜歡偷窺他人隱私，或過度沉迷色情元素時，應適當求助身心科醫療團隊評估分析，如發現有情緒障礙也可及早治療。此外，家庭是最小的社會單位，爸媽所有行為都可能讓孩子有樣學樣，應避免在孩子面前說髒話、言語與肢體暴力、不當性行為等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110