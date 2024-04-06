LE SSERAFIM采源合作Tori Kelly 葛萊美雙冠王大方IG示愛
韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源從小就展現她在歌唱上的天賦，近期由經紀公司「SOURCE MUSIC」宣布，她將首度與其他歌手合作，合作對象則是在第61屆葛萊美獎拿下2項大獎的雙冠王托蕾凱莉（Tori Kelly），金采源將在托蕾的新歌〈spruce〉中為她伴唱，托蕾更是在IG上對著金采源大喊：「I LOVE YOU！」
記者張一笙／綜合報導
這是金采源出道後首度與其他歌手合作，對於要跟葛萊美獎雙冠王互飆歌喉，金采源表示：「非常榮幸能參與托蕾凱莉的歌曲製作，錄音前就對這次的合作充滿期待。」托蕾也在接受英國媒體《新音樂快遞》採訪時表示，她與金采源透過網路在遠端合作，當她第一次拿到金采源的錄音的時候，讓她感到驚喜不已，而且感覺十分完美。
〈spruce〉也於昨（5）日在YouTube及各大音源平台上線，不少粉絲都表示對於2人的合作感到十分驚訝，尤其在聽到金采源清澈透亮的歌聲後，更是大讚托蕾凱莉選擇合作對象的眼光真好。事實上，金采源曾翻唱宇多田光的〈First Love〉，在YouTube吸引超過2489萬人觀看。LE SSERAFIM的官方IG也曬出金采源在錄音室的花絮，影片上傳不到一天，已經吸引超過460萬人觀看。
K-Pop文化席捲全球，就連歐美市場也掀起一波「韓流」，上個月中「拉丁天后」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）才剛與(G)I-DLE合作，近期又有LE SSERAFIM金采源為托蕾凱莉新歌獻聲。
值得一提的是，LE SSERAFIM將於本月13日及20日參加全世界最大音樂祭之一的「科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）」，接替在此爆紅的BLACKPINK，在最熱鬧的周六時段登場。同時，LE SERRAFIM也接下NBA海外宣傳大使，是繼前輩「BTS」成員SUGA後唯一一組與NBA合作的女團。
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