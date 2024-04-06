報復以色列空襲！伊朗最快恐下週就有動作 美國高度戒備
以色列於1日以飛彈對敘利亞進行空襲，命中伊朗駐敘國大使館附屬建築，造成包含伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官、指揮官副手等多人死亡，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）已揚言將強硬反擊。對此美國正處於高度戒備狀態，準備應對伊朗可能在下週針對以色列、美國在該地區資產的「重大襲擊」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，美國、以色列的高級官員一致認為，伊朗的攻擊是不可避免的，預計伊朗的報復行動將以多種不同的方式展開 ，屆時美國和以色列的資產、人員都可能成為攻擊目標。
報導指出，以色列對敘利亞境內、由伊朗在背後支持的目標已進行多次攻擊，原因包含協助黎巴嫩真主黨運送武器，儘管以色列堅稱，1日對大馬士革的空襲，打中的不是領事館，而是「聖城軍偽裝成民用的軍事建築」，但此事仍標誌著事態的重大升級，因為大使館一般被視為代表國家的領土延伸，攻擊使館形同攻擊伊朗。
報導提到，拜登政府正在準備的最壞打算之一，就是伊朗直接攻擊以色列，因為這將導致中東本已動盪的局勢迅速升級，並讓以色列與哈馬斯的戰爭，擴大成更廣泛的區域衝突 ， 這是拜登政府一直試圖避免的。
美國國務院發言人透露，美國已經警告伊朗，不要利用以色列對大馬士革的襲擊，作為「攻擊美國人員和設施的藉口」，不要碰美國在中東的資產；美國國家安全委員會發言人本週稍早也強調，美國沒有參與這次襲擊，事先也毫不知情。