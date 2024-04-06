首次出任務就建功！搜救犬「巨石間猛鑽」示意　連續尋獲2罹難者

花蓮7.2強震釀災！累計10人死亡、10人失聯、637人受困待救援中

▲3日花蓮發生7.2強震，造成多起災情，截至今（6日）上午10點，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及10人失聯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲3日花蓮發生7.2強震，造成多起災情，截至今（6日）上午10點，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及10人失聯。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林盈君／綜合報導

本月3日上午，花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區多起災情，截至今（6日）上午10點，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及10人失聯。而目前受困的637人均平安，留置於安全處，並有提供飲水和食物；失聯的10人，5日搜救隊已前往各地區展開救援，但因天候不佳，恐釀土石崩動，因此暫緩救援行動，預估將於今天再次擬定救援方案，希望早點救出受困及失聯者。

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▲搜救人員在花蓮小錐麓步道發現一位遭活埋的男子遺體，成為這次災情中第10位遇難者。（圖／屏東縣消防局提供）
▲花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區多起災情，搜救人員持續救援中。（圖／屏東縣消防局提供）
據了解，目前受困的637人，分別為天祥晶英酒店451人、天祥活動中心54人、天祥郵局9人、天祥天主堂22人、台電天祥站4人、西寶國小84人、祥德寺12人及加拿大籍1人。收容部分則為花蓮市中華國小85人；吉安鄉化仁國中24人、月光寺25人；秀林鄉富世國小16人。

而失聯的10人中，沙卡噹步道有6人，5日上午挖掘車2具罹難者遺體，但因天候下雨不佳，又出現落石坍方，因此暫停挖掘，預計今天調度重機協助開挖搜救；和仁礦區中和礦場1人失聯，因道路坍崩，無法進入搜救；合流綠水露營區1人失聯，花蓮縣消防局於5日上午，出動人員尋找但未尋獲。

另外還有4名外籍人士，其中2人已聯繫上（新加坡人持澳洲護照），2人分別是英國籍Grant Hedley、台籍女伴，警方今透過電信定位，發現2人手機最後發話位置於北市松山區，但目前致電無法聯繫，因此暫時先從失聯名單除名。

▲花蓮大地震造成天王星大樓傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮7.2大地震造成市區天王星大樓傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）
交通方面，目前鐵路已全面搶通，而道路方面：台9線158.6K(下清水橋)，預計4月6日18時搶通。台9丁線61.3K~61.7K(和仁路段)落石雙向阻斷，預計4月6日18時搶通。台8線167K天祥以西往南投方向，172K九曲洞隧道以東，往新城方向等路段，太魯閣工務段，4月5日15時已分別搶通(仍管制通行)；預估4月7日搶通天祥至九曲洞間路線(單線)，10日前完成全線通車(屆時現場依路況管制通行)。


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