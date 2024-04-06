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IU就愛小泡芙！盤點這些台灣美食讓韓星上癮　最熱門果然是這家店

▲台灣的美食讓眾韓星們著迷，昨（6）日抵台將舉辦兩場演出的IU，特別喜歡零食「義美小泡芙」。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲台灣的美食讓眾韓星們著迷，昨（6）日抵台將舉辦兩場演出的IU，特別喜歡零食「義美小泡芙」。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣有許多獨有美食，包含巷弄小吃、餐廳佳餚或是零食飲料，都擄獲國外旅客的心，就連接連來台的韓星，也深深受吸引，像是昨（6）日抵台將舉辦兩場演出的IU，特別喜歡零食「義美小泡芙」， 日前在結束演唱會後，偶遇粉絲遞給她台灣人氣零食「義美小泡芙」，此次在機場也被媒體拍到她開心收下。而EPEX某次來台時，一口氣吃下鼎泰豐200顆小籠包，而尹世雅、金宣虎、李聖經也都獨鍾。至於BIGBANG成員太陽今年與師妹SOM則喜歡台北人氣名店「牛肉麵．雞湯」。一起來看看韓國偶像們，特別喜愛哪些台灣的美食。

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📍EPEX、尹世雅、金宣虎、李聖經／鼎泰豐
EPEX特別喜愛鼎泰豐，8位團員曾經一次吃掉近200顆小籠包，另外牛肉麵、排骨蛋炒飯以及小菜糖醋排骨更是讚不絕口。另外，尹世雅、金宣虎、李聖經等韓星，也都被捕捉到他們身影出現在鼎泰豐過。

▲EPEX特別喜愛鼎泰豐的小籠包，曾一次嗑掉200顆。（圖／ON INN ASIA）
▲EPEX特別喜愛鼎泰豐的小籠包，曾一次嗑掉200顆。（圖／ON INN ASIA）
📍Super Junior 厲旭／古北饕
韓國男子天團 Super Junior來台多次，其中成員厲旭曾在個人推特上發出滿滿一桌美食的圖片，被粉絲認出就是以老宅改建的文青湯包店「古北饕」，也被戲稱，以前Super Junior最常吃的是鼎泰豐，如今看來厲旭是找到新歡了。

▲韓國男子天團 Super Junior的厲旭曾在個人推特上發出滿滿一桌美食的圖片，被粉絲認出就是以老宅改建的文青湯包店「古北饕」。（圖／翻攝厲旭X）
▲韓國男子天團 Super Junior的厲旭曾在個人推特上發出滿滿一桌美食的圖片，被粉絲認出就是以老宅改建的文青湯包店「古北饕」。（圖／翻攝厲旭X）
📍太陽、SOM／牛肉麵．雞湯
SOMI曾於去年桃園國際音樂節「So Wonderful Festival」之後，於深夜發限動，拍下4人與BIGBANG成員太陽一起吃宵夜畫面，後被網友搜出就是台北餐廳「牛肉麵．雞湯」，該店是許多饕客的口袋名單，讓不少人直呼「懂吃」。該店為許多台北夜貓族都知曉的名店，主打濃厚重口味的牛肉麵，而不吃牛肉者，則建議品嚐費工耗時熬出的雞湯，搭配炸醬麵或香辣乾拌麵。

▲SOMI與BIGBANG成員太陽曾一起到「牛肉麵．雞湯」吃宵夜。（圖／翻攝「牛肉麵．雞湯」臉書）
▲SOMI與BIGBANG成員太陽曾一起到「牛肉麵．雞湯」吃宵夜。（圖／翻攝「牛肉麵．雞湯」臉書）
📍(G)I-DLE／君悅排骨、50嵐
女團(G)I-DLE於去年為拍攝節目抵台，也在台灣成員舒華的帶領下吃了多家美食，包含前往50嵐買飲料，多人都稱讚珍珠奶茶，還與成員Minnie及宋雨琦到知名的君悅排骨品嚐排骨飯與魚丸湯，因為經濟又實惠價格讓團員們大喊不可思議。

▲女團(G)I-DLE於去年為拍攝節目抵台，在台灣成員舒華的帶領下吃到多家美食，包含50嵐的珍珠奶茶。（圖／翻攝YouTube）
▲女團(G)I-DLE於去年為拍攝節目抵台，在台灣成員舒華的帶領下吃到多家美食，包含50嵐的珍珠奶茶。（圖／翻攝YouTube）
📍始源／鼎王
韓星始源便從不避諱公開示愛鼎王，不只每次來台灣必吃，還常在IG限動上大秀「追辣」限時動態。更曾在2018年舉辦個人見面會後，招待現場抽出的3位幸運粉絲一起吃鼎王，而他也曾公開表示希望能將鼎王引進韓國。

▲始源經常在IG的限動中，表示對鼎王的喜愛。（圖／始源IG）
▲始源經常在IG的限動中，表示對鼎王的喜愛，像是之前就預告下飛機後要直奔鼎王吃麻辣鍋。（圖／始源IG）

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