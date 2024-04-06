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午後多路段壅塞！今北返車流達最大量　2國道路段已有車潮

▲國道5號、國道1號北向圓山-大華系統路段也陸續有車多情況。（示意圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲國道5號、國道1號北向圓山-大華系統路段也陸續有車多情況。（示意圖／記者朱永強攝，2024.02.11）

記者林志怡／台北報導

清明連假進入下半、北返車潮也將陸續出現，並預計在今（6）日達到最大量。交通部高公局路況預報員黃郁凱指出，目前國道5號、國道1號北向圓山-大華系統路段也陸續有車多情況，且國道5號北向宜蘭到坪林路段等3個路段的壅塞情況會持續到深夜，提醒用路人提早出發，並隨時注意花蓮相關道路封閉訊息。

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黃郁凱指出，截至今日上午10時，國道全線交通量為19.2百萬車公里，預估今日交通量可達121百萬車公里，且今日預計會是北返車流最大量、可達到平時的1.4倍左右；國道5號方面，北向通過雪隧通過量為5098輛次，比去（2023）年減少26%，且北區、中區、南區路況大致正常，國道5號已經有北向車潮出現、時速維持約80公里。

針對今日路況概況，黃郁凱表示，國道1號北向苗栗-湖口路段、國道3號北向關西-大溪路段，在下午2時後，會持續壅塞到深夜；國道5號北向宜蘭到坪林路段目前已經湧現車潮，預估會持續到深夜；國道1號北向圓山-大華系統路段也陸續有車多情況，可能會持續到中午時段。

中部地區方面，黃郁凱說，國道1號北向西螺-埔鹽系統、國道1號北向南屯-后里路段、國道3號北向竹山-中興路段、草屯-霧峰路段、龍井-大甲路段，下午2時過後會有壅塞情況，並持續到晚間10時左右陸續紓解。

此外，國道3號北向苑裡-香山路段、國道4號西向潭子系統-豐勢、國道6號西向舊正-霧峰，下午2時左右也會有雍塞情況，苑裡-香山路段壅塞會持續至深夜、潭子系統-豐勢壅塞約下午3時至4時緩解、舊正-霧峰壅塞約下午6時解除。

南部地區方面，黃郁凱指出，國道10號西向仁武-左營路段在下午4時到7時會有壅塞情況。

黃郁凱提醒，今日12至21時，國道1號埔鹽系統、虎尾，以及國道3號西濱北向實施匝道封閉，同時間國道3號南投服務區聯外便道也會有匝道封閉措施，並全天封閉國道1號西螺北向入口往西螺服務區岔道；下午1時至6時期間，則針對國道5號北向蘇澳-頭城路段實施高乘載管制。

對於今日北返的用路人，黃郁凱建議，南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發；另需要使用國道1號、國道3號的用路人，可改走台61線，南投往返台中地區用路人可改走台63線、霧峰往返台中以北則建議改走台74線或國道4號、宜蘭往台北地區則可使用台9線。

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