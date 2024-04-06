排雲山莊床位搶破頭！還可以爬山嗎？玉管處：相對安全但風險自負

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玉山國家管理處也提醒，地震將導致落石風險增，短期內非必要建議暫緩入山，請從事山域遊憩的山友也務必注意安全，想取消入園的山友可申請退費。
玉管處說，「不要再問地震過後山上是否安全？這世界並不存在絕對的安全，安不安全其實是相對的。當你依行程特性備妥登山裝備，我們可以說你是相對安全的。當你行前做好體能訓練再上山，我們可以說你是相對安全的。當你仔細關注氣候規劃路程，我們可以說你是相對安全的。當你的留守人能隨時掌握你的位置，我們可以說你是相對安全的。當你會依照自己體能選擇相應難度的山域活動，我們可以說你是相對安全的。地震過後，當你在地質趨於穩定再上山，我們可以說你是相對安全的。」
玉管處說，目前登山步道：1.東埔-雲龍瀑布段，全線可通行，無嚴重坍方情；2.玉山主峰步道，沒有災損，路況正常。登山口至排雲山莊，山友回應，路況正常；3.瓦拉米步道至佳心，路況正常；4.新康下瓦拉米，新康橫斷嘉明湖避難山屋到連理山，路況正常；5.八通關古道多美麗駐在家所往抱崖方向約700公尺上道路崩，山友已架繩通過，但落石不斷；6.其餘路段持續回報及更新中。其他聯外道路：均可正常通行，惟有零星落石。
玉管處說，雖說目前玉山相對安全，但爬山一定有風險，但風險仍須自負。
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