黃子佼買變態片孟耿如幫道歉 丹妮婊姐：戀童癖老婆要被加油什麼
黃子佼被檢警查獲購買偷拍論壇影片、數量高達上百部，其中更包含7部「未成年少女偷拍片」，消息曝光後各界發聲撻伐，網紅丹妮婊姐開轟：「戀童癖是所有犯罪種類中最無法被饒恕的項目！」在孟耿如替老公道歉後，丹妮婊姐接著發文表示：「戀童癖的老婆就是這種可怕的存在，她需要被加油什麼？」引發熱烈討論。
記者黃雅琪／綜合報導
面對黃子佼犯法事件，演藝圈一反常態的噤若寒蟬，在演員林予晞首先發聲譴責這位「前輩」後，陸續才出現姚愛寗、李沐、温貞菱等人表態，而男性藝人至今則未見任何一名綜藝大哥大說話。網紅丹妮婊姐不畏權勢開嗆，「戀童癖」是監獄中最被唾棄的犯罪行為：「任何形式的戀童癖都是犯罪！」強調自己不怕得罪演藝圈前輩：「我真的很唾棄地球上所有戀童癖、性犯罪者，跟戀童癖旁邊的那個同陣線的成年女性。」
向來愛看犯罪紀錄片的丹妮婊姐，提到在眾多歐美案件中，除了連續殺人魔、戀童癖之外，最令她痛恨的就是「漠視犯罪」的枕邊人：「有一個案件是奶奶的男友每天晚上強暴孫女，奶奶也不管還幫忙隱瞞警方！」她不解這些女性為何能無視一切：「戀童癖的老婆就是這種可怕的存在，她需要被加油什麼？」並回應網友的話，正常媽媽會抱著小孩快逃。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110