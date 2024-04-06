捷克媒體曝蕭美琴訪歐疑遭中國官員跟蹤 外交部：捷方仍在釐清中
副總統當選人蕭美琴3月間應歐洲智庫和政壇人士邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國，日前完成各項行程；但捷克媒體Seznam Zprávy報導，蕭美琴於訪捷期間，疑似遭到中國大使館軍事官員跟蹤。外交部表示，蕭美琴在捷方提供全程維安保護下，順利完成各項行程，該事件也經由駐處像捷克查證，捷方表示，仍在釐清中。
記者邱新博／台北報導
據報導，蕭美琴應捷克參議院議長韋德齊（Vystrcil Mios）邀請，前往布拉格訪問，由捷克警方擔任保全工作。當她的車隊從布拉格機場駛往市中心時，發現有一輛車在背後尾隨，甚至硬闖紅燈，差點釀成事故。捷克外交部長利帕夫斯基認為，此事不容就此作罷。捷克政府消息人士透露，布拉格當局正考慮將其列為「不受歡迎人物」。
外交部表示，注意到捷克媒體Seznam Zprávy 就蕭美琴在3月中旬訪問捷克期間，中國大使館可疑人士跟蹤事件的報導，外交部已就本案指示我國駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。
外交部說，蕭美琴3月17日至19日訪問捷克，在捷方提供全程維安保護下，順利完成各項行程，我國高度感謝捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護。
外交部指出，未來我國將持續與捷克等理念相同的民主國家，深化實質夥伴合作關係，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與區域的和平與穩定。