NBA／小將Tillman關鍵放籃！塞爾提克101：100國王 湖人追上排名
NBA東區龍頭波士頓塞爾提克今（6）日在主場迎戰沙加緬度國王，雙方鏖戰到最後一刻，塞爾提克才靠著小將Xavier Tillman關鍵放籃反超，終場綠衫軍就以101比100拿下勝利，國王在今（6）日輸球後，排名與湖人相同（同屬西部第9），只要湖人明（7）日能夠擊敗克理夫蘭騎士，就能反超國王來到西部第8。
記者張志宇/綜合報導
開局綠衫軍就火力全開，在首節打出27:15攻勢，但次節國王給予反擊，打出35:27攻勢，上半場結束國王以50:54落後塞爾提克。
進到第3節，塞爾提克打出30:22攻勢，帶著12分領現進入末節，來到末節國王發起反撲急起直追，在末節僅剩27秒時，靠著De'Aaron Fox命中3分反超，此時綠衫軍小將Xavier Tillman自行突破至罰球線，關鍵放籃將比分反超，終場綠衫軍就以101比100國王收下勝利。
雖De'Aaron Fox砍下全場最高的40分，但本場國王輸球最大主因為整體命中率不佳（全場99投38中、僅有38.4％命中率），塞爾提克則是靠著Kristaps Porzingis拿下20分、11籃板的雙十成績帶領下拿下勝利。
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