花蓮強震！21歲正妹「砂卡礑步道」失聯 家屬公布關鍵對話求助
本月3日，花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，截至目前為止，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及12人失聯，而失聯於砂卡礑步道者有6人，包括游姓1家5口（父母及3子女），以及一名獨自前往的21歲胡姓女子，5日上午，搜救隊挖掘出2名罹難者遺體，但身分尚在確認中，對此，胡女家屬非常焦急，因為已經好幾天為聯繫上胡女，胡母因此透過友人，PO文到臉書社團「花蓮同鄉會」求助，並貼出胡女照片公布長相，以及失聯前的對話紀錄，希望能早日找到胡女。
記者林盈君／綜合報導
透過胡女的對話紀錄可以看到，胡女於進山前有拍照傳給家人，表示已經位於步道口了，還表示天氣晴朗、陽光燦爛，且遊客也不多，正在開心出遊中，未料之後卻碰上強震，步道布滿巨大落石造成坍方，胡女也因此失去消息，讓家屬著急不已。家屬指出，地震後胡女的手機就轉入語音信箱，之後都沒有回覆訊息，因此透過網路PO文，並提供胡女當天穿著照片，以及通訊軟體對話內容，請當天有遇到胡女的鄉親、朋友協尋下落。
家屬表示，胡女當天是自己搭公車獨自前往，如今遲遲沒收到獲救消息，希望網友幫忙集氣，盼她平安歸來。網友們也紛紛打氣，並幫忙轉發胡女訊息，祈禱胡女可以平安獲救，早日跟家人團聚。