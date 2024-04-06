首次出任務就建功！搜救犬「巨石間猛鑽」示意　連續尋獲2罹難者

花蓮強震！21歲正妹「砂卡礑步道」失聯　家屬公布關鍵對話求助

▲花蓮發生芮強震，胡姓女子於地震後失聯，家屬焦急PO文尋人，希望能早日找到胡女。（圖／翻攝花蓮同鄉會）
▲花蓮發生芮強震，胡姓女子於地震後失聯，家屬焦急PO文尋人，希望能早日找到胡女。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

記者林盈君／綜合報導

本月3日，花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，截至目前為止，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及12人失聯，而失聯於砂卡礑步道者有6人，包括游姓1家5口（父母及3子女），以及一名獨自前往的21歲胡姓女子，5日上午，搜救隊挖掘出2名罹難者遺體，但身分尚在確認中，對此，胡女家屬非常焦急，因為已經好幾天為聯繫上胡女，胡母因此透過友人，PO文到臉書社團「花蓮同鄉會」求助，並貼出胡女照片公布長相，以及失聯前的對話紀錄，希望能早日找到胡女。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲花蓮發生強震，今（5日）上午，台東及屏東特搜隊於砂卡礑尋獲2人，均無生命跡象，目前身分仍待確認。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮發生強震，5日上午台東及屏東特搜隊於砂卡礑尋獲2人，均無生命跡象，身分尚仍待確認。（圖／翻攝畫面）
透過胡女的對話紀錄可以看到，胡女於進山前有拍照傳給家人，表示已經位於步道口了，還表示天氣晴朗、陽光燦爛，且遊客也不多，正在開心出遊中，未料之後卻碰上強震，步道布滿巨大落石造成坍方，胡女也因此失去消息，讓家屬著急不已。家屬指出，地震後胡女的手機就轉入語音信箱，之後都沒有回覆訊息，因此透過網路PO文，並提供胡女當天穿著照片，以及通訊軟體對話內容，請當天有遇到胡女的鄉親、朋友協尋下落。

家屬表示，胡女當天是自己搭公車獨自前往，如今遲遲沒收到獲救消息，希望網友幫忙集氣，盼她平安歸來。網友們也紛紛打氣，並幫忙轉發胡女訊息，祈禱胡女可以平安獲救，早日跟家人團聚。

▲花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，太魯閣砂卡礑步道，傳出有6人失聯，其中為游姓1家5口、及22歲胡姓女子。（圖／翻攝花蓮地震救災即時資訊）
▲花蓮發生7.2強震，太魯閣砂卡礑步道傳出有6人失聯，其中為游姓1家5口、及21歲胡姓女子。（圖／翻攝花蓮地震救災即時資訊）

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

花蓮7.2強震釀災！累計10人死亡、12人失聯、637人受困待救援中

《周處除三害》原型「神經劉」！劉煥榮槍決前高喊：我對不起國家

花蓮強震！邊坡修復員遭巨石砸中亡　夫哽咽：她在我懷中失去呼吸

太魯閣砂卡礑6失聯！特搜隊「全力開挖」畫面曝　搜救任務進行中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞