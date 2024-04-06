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黃偉哲造訪泰國清萊　盼促成雙邊送客機制

▲黃偉哲一行訪問泰北第二大的清萊國際機場(Chiang Rai International Airport)，並與清萊府文化、農業、經濟部門官員以及機場管理公司高層見面交流。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲一行訪問泰北第二大的清萊國際機場(Chiang Rai International Airport)，並與清萊府文化、農業、經濟部門官員以及機場管理公司高層見面交流。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

台南市長黃偉哲一行人在昨(5)日訪問泰北第二大的清萊國際機場(Chiang Rai International Airport)，並與清萊府文化、農業、經濟部門官員以及機場管理公司高層見面交流，商討後續台南跟清萊可能的交流合作。黃偉哲泰國二天時間，將於今(6)日中午返國。

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▲黃偉哲與清萊省官員們晤談商討後續台南跟清萊可能的交流合作。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲與清萊省官員們晤談商討後續台南跟清萊可能的交流合作。(圖／台南市政府提供)
泰北地區氣候宜人且文化底蘊深厚，包機旅遊的形式對雙方人民來說是便捷旅遊新選項，也希望泰國遊客有機會到台南感受古都新舊交融的風貌，在台南400年之際，台南被英國《國家地理旅遊》雜誌選為「2024年全球最酷景點」，CNN 也評選台南為2024年最佳參訪地，誠摯邀請清萊朋友來訪台南，以多元的交流開啟台南、清萊間的友誼新篇章。

▲清萊國際機場的董事長Dr. Somchanok Thiamthiarat向黃偉哲介紹機場營運概況。(圖／台南市政府提供)
▲清萊國際機場的董事長Dr. Somchanok Thiamthiarat向黃偉哲介紹機場營運概況。(圖／台南市政府提供)
黃偉哲說，很高興來到清萊國際機場拜訪，台南是台灣的古都，清萊是泰國的古城，兩個城市都是兩者都是觀光大城、農業大城和文化之都，因此希望未來在產業、觀光、教育方面，都能跟清萊建立更好的交流機會，過去台灣南部觀光客多半前往曼谷周邊，未來希望透過跟清萊國際機場開拓交流，讓台灣觀光客也能造訪清萊打球或是體驗豐富的泰北文化，而清萊的朋友也能來到台南，體驗文化首都與宗教之都的迷人魅力。

▲清萊國際機場準備了傳統音樂歡迎黃偉哲。(圖／台南市政府提供)
▲清萊國際機場準備了傳統音樂歡迎黃偉哲。(圖／台南市政府提供)
黃偉哲表示，今年適逢台南400，希望邀請泰北的藝術表演團體前來台南表演，讓台南市民有機會能認識泰北古老迷人的文化，此外也歡迎清萊的旅遊單位可以參加每年11月舉辦的大台南旅展設攤，將清萊的觀光資訊介紹給台南市民。

清萊國際機場的董事長Dr. Somchanok Thiamthiarat也向黃偉哲介紹機場營運概況，該機場是由泰國機場有限公司(AOT)營運的六個機場之一，是肩負清萊地區經濟與觀光發展的重鎮。

清萊是泰國北部第二大城，擁有豐富的觀光資源，近年也致力提升對外國觀光客的住宿與語言方面的服務品質，最近三年到清萊旅遊的人次達到6百萬之多，其中71%為外國觀光客，主要來自歐美、中國，也有少部分是來自台灣，清萊府的官員們未來希望台南跟清萊能夠建立雙邊送客機制，讓清萊、清邁等泰北地區的人民能夠到台南。

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