黃偉哲造訪泰國清萊　盼促成雙邊送客機制

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黃偉哲說，很高興來到清萊國際機場拜訪，台南是台灣的古都，清萊是泰國的古城，兩個城市都是兩者都是觀光大城、農業大城和文化之都，因此希望未來在產業、觀光、教育方面，都能跟清萊建立更好的交流機會，過去台灣南部觀光客多半前往曼谷周邊，未來希望透過跟清萊國際機場開拓交流，讓台灣觀光客也能造訪清萊打球或是體驗豐富的泰北文化，而清萊的朋友也能來到台南，體驗文化首都與宗教之都的迷人魅力。
黃偉哲表示，今年適逢台南400，希望邀請泰北的藝術表演團體前來台南表演，讓台南市民有機會能認識泰北古老迷人的文化，此外也歡迎清萊的旅遊單位可以參加每年11月舉辦的大台南旅展設攤，將清萊的觀光資訊介紹給台南市民。
清萊國際機場的董事長Dr. Somchanok Thiamthiarat也向黃偉哲介紹機場營運概況，該機場是由泰國機場有限公司(AOT)營運的六個機場之一，是肩負清萊地區經濟與觀光發展的重鎮。
清萊是泰國北部第二大城，擁有豐富的觀光資源，近年也致力提升對外國觀光客的住宿與語言方面的服務品質，最近三年到清萊旅遊的人次達到6百萬之多，其中71%為外國觀光客，主要來自歐美、中國，也有少部分是來自台灣，清萊府的官員們未來希望台南跟清萊能夠建立雙邊送客機制，讓清萊、清邁等泰北地區的人民能夠到台南。