MLB／歡迎來到紐約！洋基迷吶喊聲超驚人 Juan Soto鞠躬致意回敬
MLB紐約洋基在今（6）日進行主場開幕戰，雖新同學Marcus Stroman繳出6局無失分好投，但洋基打線整場遭到封鎖，終場疑洋基0：3不敵多倫多藍鳥，其中本場洋基迷更是以全場呼喊Juan Soto來歡迎這位少年強打，Soto也隨即在場上鞠躬致意，場面可說是十分震撼。
記者張志宇/綜合報導
藍鳥今派出日籍左投菊池雄星主投，整場主投5.1局用96球，送出7K僅被敲出4支安打無失分，洋基強投Marcus Stroman也不遑多讓，主投6局僅被藍鳥敲出3支零星安打，送出1次保送，飆出6次三振無失分。
前6局雙方戰成0：0平手，藍鳥在7局率先開大破僵局，靠著Ernie Clement陽春砲先馳得點，來到9局洋基牛棚又出問題，Dennis Santana在1出局後，被敲出連續安打，隨後洋基換投，接手的Nick Burdi發生暴投，讓壘上跑者推進至二、三壘，接著又連續投出2次保送擠回1分，隨後再度發生暴投，奉送藍鳥本場比賽第3分，種下敗因。
值得一提，雖然洋基本場輸球，但洋基迷特殊的加油方式也引起關注，大聯盟官網寫道：「歡迎來到紐約洋基，Juan Soto。」隨後Soto也以鞠躬向球迷致意。
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