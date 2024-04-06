台鋼一粒應援台前被擠爆！葉保弟纏鬥8球　「粒保樂園」開好開滿

MLB／歡迎來到紐約！洋基迷吶喊聲超驚人　Juan Soto鞠躬致意回敬

▲洋基迷全場吶喊歡迎，Juan Soto脫帽鞠躬向球迷致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基迷全場吶喊歡迎，Juan Soto脫帽鞠躬向球迷致意。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB紐約洋基在今（6）日進行主場開幕戰，雖新同學Marcus Stroman繳出6局無失分好投，但洋基打線整場遭到封鎖，終場疑洋基0：3不敵多倫多藍鳥，其中本場洋基迷更是以全場呼喊Juan Soto來歡迎這位少年強打，Soto也隨即在場上鞠躬致意，場面可說是十分震撼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍鳥今派出日籍左投菊池雄星主投，整場主投5.1局用96球，送出7K僅被敲出4支安打無失分，洋基強投Marcus Stroman也不遑多讓，主投6局僅被藍鳥敲出3支零星安打，送出1次保送，飆出6次三振無失分。

前6局雙方戰成0：0平手，藍鳥在7局率先開大破僵局，靠著Ernie Clement陽春砲先馳得點，來到9局洋基牛棚又出問題，Dennis Santana在1出局後，被敲出連續安打，隨後洋基換投，接手的Nick Burdi發生暴投，讓壘上跑者推進至二、三壘，接著又連續投出2次保送擠回1分，隨後再度發生暴投，奉送藍鳥本場比賽第3分，種下敗因。

值得一提，雖然洋基本場輸球，但洋基迷特殊的加油方式也引起關注，大聯盟官網寫道：「歡迎來到紐約洋基，Juan Soto。」隨後Soto也以鞠躬向球迷致意。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

扔回大谷翔平全壘打球！價值百萬台幣　死忠小熊迷：還我玉米片

大谷翔平「首轟球之亂」！道奇急加碼送大禮補救、邀幸運球迷看球

大谷翔平本應是單場「雙響砲」　道奇主帥Roberts：第8局突然逆風

大谷翔平「炸裂」2分砲！掃本季第2轟　道奇打擊大戰7:9不敵小熊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞