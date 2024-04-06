Caitlin Clark率愛荷華大學闖NCAA女籃冠軍戰 與37勝0敗南卡爭冠
今年最受關注的女籃球員Caitlin Clark再次率領球隊重回NCAA決賽！在今（6）日進行的NCAA女籃四強戰中，愛荷華大學以71：69險勝康乃狄克大學，Caitlin Clark這一場比賽攻下21分9籃板7助攻的全面數據，幫助愛荷華晉級決賽。她們最終的挑戰已經等在那裡，本季37勝0敗的南卡羅來納大學（簡稱：南卡）希望報去年的一箭之仇，完成登頂。
記者黃建霖/綜合報導
在之前的8強賽，Caitlin Clark狂飆9記三分球、砍下41分，帶隊愛荷華以94：87擊敗衛冕軍路易斯安那州立大學（LSU），她的表現也壓過宿敵「NCAA女魔獸」Angel Reese的17分20籃板4助攻，完成上屆冠軍賽輸球的甜蜜復仇。
今天Clark火力稍減，不過依然繳出及格的表現，全場18投7中，三分球11投3中，得到21分9籃板7助攻2抄截，還在比賽中完成一次振奮人心的4分打，帶領愛荷華大學以2分之差力退康乃狄克大學晉級決賽。
康乃狄克主控正是2022年奪下美國年度女性運動獎的Paige Bueckers，不僅球打得好，甜美長相也被外界所矚目，個人IG有多達129.9萬人追蹤。上一場Bueckers砍下28分10籃板6助攻2阻攻3抄截的全面數據，率領康乃狄克晉級「Final Four」；這一場比賽她出賽40分鐘，得到17分4籃板3助攻。
愛荷華大學將在決賽對陣南卡羅來納大學，後者目前正處於37連勝當中，本季戰績為37勝0敗。但有意思的是，取年NCAA四強中，愛荷華大學正是以77：73擊敗當年36勝0敗的南卡羅來納大學，晉級決賽。
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