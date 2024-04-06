規模4.8只是小兒科？美國東部地震後　社群媒體充斥搞笑迷因

美國東部在當地時間5日上午10點23分左右，發生芮氏規模4.8、深度僅4.7公里的淺層地震，震央位於紐澤西州黎巴嫰市（Lebanon）東北約5公里處，紐約州、康乃狄克州、賓州、緬因州等地都有震感，也有不少紐約市民分享地震當下，驚慌逃生的經歷。不過地震過後，美國網路上充斥著不少與這場地震有關的搞笑迷因，似乎意在取笑紐約人對規模4.8地震的「過度反應」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《紐約郵報》報導，社交媒體上出現一系列以這次地震為梗的表情包和笑話，連帝國大廈的官方X帳戶也加入戰局，打趣道：「我很好」，有人po出垃圾桶倒掉的照片，以及1張椅子倒在草坪上的照片，以諷刺的口吻打下：「我們在紐約市的地震中倖存下來。我們將重建」、「長島遭到破壞」。還有民眾搬出名人、戲劇梗，比如在X上發布了歐普拉的動態圖，配上旁白：「我們是動搖了，還是被搖動了？」就連知名影集《慾望城市》裡的女主角之一、專欄作家布拉德肖（Carrie Bradshaw），她在每篇專欄中必定出現的金句「我忍不住想知道......」（I couldn't help but wonder...），也被惡搞成：「當紐約遭受地震襲擊時，我忍不住想知道，板塊構造論是否像我與『大人物』的歷史一樣不穩定？」不過，雖然許多美國民眾都認為，規模4.8的地震不足以造成破壞，但在極少發生地震的區域，仍帶給部分居民驚嚇，紐約州長及紐約市長都表示，地震在紐約並不常見，鼓勵居民都去探視親人，確保他們一切安好。影／美東規模4.8地震！紐約明顯搖晃、驚呆直播主 UN會議遭打亂來台遇花蓮大地震！美國20高中生「住天王星隔壁」 目睹大樓傾斜災民安置帳篷引熱議！「台灣避難所」成日網熱搜關鍵字以為是生命最後1天！印度人遇花蓮強震 回憶921：這次災損相對小