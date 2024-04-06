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黃子佼持未成年片！郭彥均痛斥偷拍「謀殺下一代」：有什麼病

▲黃子佼（右）買未成年性影像引起爭議，為人父的郭彥均痛批偷拍者「有什麼病」。（圖／翻攝自郭彥均、黃子佼臉書）
▲黃子佼（右）買未成年性影像引起爭議，為人父的郭彥均痛批偷拍者「有什麼病」。（圖／翻攝自郭彥均、黃子佼臉書）

記者張一笙／綜合報導

黃子佼買未成年性影像的爭議風波持續延燒，不少藝人都發聲嚴厲譴責，42歲男星郭彥均作為一名父親，時常在臉書上發表關懷孩子的文章。今（6）日，郭彥均在臉書上沉痛地寫下自己看到黃子佼事件的心情，並且希望大家能夠一起保護孩子、保護孩子們的童年，甚至激動地對偷拍並販賣影片的不肖人士表示：「有什麼病嗎？」

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▲郭彥均理財祕訣就是撙節支出和及早買房。（圖／NOWnews資料照）
▲郭彥均作為人父，時常關心與孩子相關的議題。（圖／NOWnews資料照）
郭彥均在文中寫下：「你們這些大人知道孩子的心有多珍貴嗎？你們做的一切足以摧毀她們的童年，請問誰還得起被摧毀童年？她們的一生怎麼辦？她們遭遇的一切、所要承受的一切，是一種只要呼吸都能感受到的痛苦，對受害者來說同等於是無期徒刑。」

▲郭彥均省錢省出3間房子，公開終極理財密技。（圖／NOWnews資料照）
▲郭彥均沉痛地呼籲大家「不要傷害孩子」。（圖／NOWnews資料照）
郭彥均沉痛地呼籲大家：「拜託拜託，不要傷害孩子，這是謀殺下一代的行為。男生沒看過A片的我相信沒幾個，但在演員的同意下一切都沒有問題，可是偷拍真的是非常非常可惡。」

▲郭彥均和6歲女兒「圓圓」關係親密。（圖／翻攝郭彥均FB）
▲郭彥均與女兒「圓圓」關係非常親密，因此看到偷拍者的行為時十分憤怒。（圖／翻攝自郭彥均FB）
話鋒一轉，郭彥均生氣地說：「天啊！這樣骯髒的鏡頭竟然還對著孩子，大人去購買竟然還有會員制，FXXX！性慾有很多管道可以解決，非得要這樣嗎？是有什麼病嗎？」他接著問：「你們會去看你們親戚小孩或自己小孩嗎？想到都覺得超噁、好痛恨，好痛恨到死！沒有買賣就不會有供需不懂嗎？」

▲郭彥均為醫護發聲，引發外界熱議。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均認為不論有沒有養育孩子，都希望大家不要殘害孩子們的童年。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
最後，郭彥均表示：「有些錯真的不能原諒，有些錯不是對不起就沒事了，有些錯就用一輩子來還，用一輩子來贖罪也無法原諒。愛惜我們的下一代、善待我們的下一代，這無關你有沒有養育孩子，如果你沒有孩子至少你也有過童年！」對於黃子佼的爭議，郭彥均沉痛地表示：「除了痛恨還是痛恨！」不少粉絲看完以後都表示：「總算看到有良心的男藝人發聲！」、「謝謝你勇於發聲。」、「非常認同！」、「支持！零容忍！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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