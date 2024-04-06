黃子佼持未成年片！郭彥均痛斥偷拍「謀殺下一代」：有什麼病

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郭彥均沉痛地呼籲大家：「拜託拜託，不要傷害孩子，這是謀殺下一代的行為。男生沒看過A片的我相信沒幾個，但在演員的同意下一切都沒有問題，可是偷拍真的是非常非常可惡。」
話鋒一轉，郭彥均生氣地說：「天啊！這樣骯髒的鏡頭竟然還對著孩子，大人去購買竟然還有會員制，FXXX！性慾有很多管道可以解決，非得要這樣嗎？是有什麼病嗎？」他接著問：「你們會去看你們親戚小孩或自己小孩嗎？想到都覺得超噁、好痛恨，好痛恨到死！沒有買賣就不會有供需不懂嗎？」
最後，郭彥均表示：「有些錯真的不能原諒，有些錯不是對不起就沒事了，有些錯就用一輩子來還，用一輩子來贖罪也無法原諒。愛惜我們的下一代、善待我們的下一代，這無關你有沒有養育孩子，如果你沒有孩子至少你也有過童年！」對於黃子佼的爭議，郭彥均沉痛地表示：「除了痛恨還是痛恨！」不少粉絲看完以後都表示：「總算看到有良心的男藝人發聲！」、「謝謝你勇於發聲。」、「非常認同！」、「支持！零容忍！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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