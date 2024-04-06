蘇花海運備援明日暫停服務　新臺馬輪8日提供最後一天輸運備援

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航港局表示，因應0403地震導致東部公路尚未全面回復通車，航港局於持續安排新臺馬輪提供蘇花海運疏運服務，但明日適逢清明連續假期收假日，新臺馬輪須執行既定的臺馬間運務，且蘇花公路預計於今（6）日18時搶通，故暫停提供蘇花海運備援服務。
此外，航港局表示，經交通部航港局協調連江縣政府及全港通航業公司，在王忠銘縣長鼎力協助下，新臺馬輪將再支援最後一天海運疏運服務，期能滿足民眾往來蘇花人車交通需求。
航港局表示，今(6)日上午9時由蘇澳港往花蓮港，計疏運車輛35部（含小客車30部，3部小貨車， 2部普通機車），旅客67人；下午預計1時30分由花蓮港往蘇澳港，登記計車輛61部（含小客車54部、普通機車7部），旅客145人。全日預估疏運旅客212人，車輛96部。經該局統計自4月4日啟動蘇花海運備援機制至6日，3天總計開航8航次，預估疏運647人、載運各類車輛514輛(含447部小客車、遊覽車2部、19部大貨車、23部小貨車、1部重機車、21部普通機車及1輛腳踏車)。
航港局說明，有關4月8日新臺馬輪搭乘船舶及託運車輛相關訊息已整理如下附表(開航時間係配合花蓮港潮汐情形安排)，並已公布於該局官網【因應0403地震 蘇花海運備援資訊專區】，有需要的民眾可多加利用，海運疏運相關問題並可電洽該局聯絡同仁（電話如下）提供協助，航港局在海運方面將盡力提供民眾最大協助，以早日完成震災復原工作。
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