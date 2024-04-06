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孟耿如稱黃子佼不知未成年片來源　許藍方點出邏輯死亡：廉價道歉

▲孟耿如（左圖右）稱黃子佼（左圖左）是在不清楚影片來源狀況下，才買了未成年少女偷拍片，許藍方罕見動怒：「廉價道歉。」（圖 ／孟耿如、許藍方臉書）
▲孟耿如（左圖右）稱黃子佼（左圖左）是在不清楚影片來源狀況下，才買了未成年少女偷拍片，許藍方罕見動怒：「廉價道歉。」（圖 ／孟耿如、許藍方臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

知名主持人黃子佼被檢警抓到，私下購買非法「未成年少女偷拍片」多達7部，他的老婆孟耿如昨（5）日在臉書發文，替老公黃子佼所作所為道歉，聲明中提到黃子佼「未了解販售者影片的取得來源」是疏忽一事，令經常宣導兩性、性教育衛教內容的許藍方博士罕見動怒：「這樣道歉在金錢面前真的變得很廉價。」

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▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／孟耿如臉書）
▲孟耿如為黃子佼行為道歉，並表示會一直陪伴在對方身邊。（圖／孟耿如臉書）
黃子佼先是涉及性騷擾事件，又爆出購買偷拍論壇販售的上百部影片，其中最令人不齒的是，他還買了7部「未成年少女偷拍片」，除了本身違法更助長犯罪行為！孟耿如昨日發文道歉：「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害。」

▲許藍方罕見動怒開嗆黃子佼違法事件。（圖／許藍方Threads）
▲許藍方罕見動怒開嗆黃子佼違法事件。（圖／許藍方Threads）
面對孟耿如的道歉文，許藍方博士在Threads發文表示：「不管你是不是『未瞭解販售者的影片來源』，就算了解來源⋯⋯性剝削『未成年』也還是犯法不是嗎？」向來沒有什麼脾氣的許藍方，也罕見動怒發聲：「希望請求大眾原諒不是準備復出的前奏，這樣道歉在金錢面前真的變得很廉價。」氣憤道在這件事上很難沒有情緒：「如果性騷擾發生之後還繼續購買未成年影片屬實，我真的想吐，辛苦他的家人，尤其另一半。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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