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李多慧合體最美空姐！林佩瑤查「兩人年齡差」爆粗口：我先去撞牆

▲最美空姐林佩瑤（左）合體李多慧，她查了一下兩人年齡差，嚇壞爆粗口：「我先去撞牆」。（圖／林佩瑤IG）
▲最美空姐林佩瑤（左）合體李多慧，她查了一下兩人年齡差，嚇壞爆粗口：「我先去撞牆」。（圖／林佩瑤IG）

記者薛羽彤／綜合報導

41歲的美女空姐林佩瑤，參加第2屆《超級星光大道》擠前10強，憑藉天使的臉蛋、魔鬼的身材，獲封「最美空姐」，2019年嫁給廚師男友武俊傑。啦啦隊女神李多慧4日在台北舉辦粉絲見面會，活動結束後她到林佩瑤老公的店裡用餐，兩人合照紀念，林佩瑤驚喊「剛剛好奇查了一下李多慧幾歲，ㄍ ㄢ小我17歲，我的老天鵝，我先去撞牆謝謝。」

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▲李多慧台北見面會0404。（圖／記者陳明中攝影）
▲李多慧4日在台北舉辦粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝影）
李多慧4日在台北舉辦粉絲見面會，又唱又跳讓粉絲超享受，結束後團隊到林佩瑤老公的餐廳用餐，老闆娘林佩瑤也現身接待，化身小粉絲與李多慧合照。林佩瑤透露自從李多慧來台灣加入啦啦隊之後，「在看過她各種跳舞、採訪、vlog影片後，打從心裡喜歡而且敬佩這個女生！」

▲林佩瑤（左）也被李多慧圈粉。（圖／林佩瑤IG）
▲林佩瑤（左）也被李多慧圈粉。（圖／林佩瑤IG）
此外，林佩瑤也大讚李多慧完全沒偶包、個性也超可愛，敬業的態度更是讓她刮目相看。林佩瑤附上兩人合照，她好奇查了一下李多慧實際年齡，目前24歲的李多慧與林佩瑤差了17歲，「小我17歲，我的老天鵝，我先去撞牆謝謝。」有網友說兩人站在一起像同年齡的朋友，林佩瑤則回應「妳太善良了，其實我是用錢砸出來的。」

▲林佩瑤發現她大李多慧17歲。（圖／林佩瑤Threads）
▲林佩瑤發現她大李多慧17歲。（圖／林佩瑤Threads）
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