韓團拼盤演唱會在高雄！憑門票到飯店賺折扣　30家餐酒館抽住宿券

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📍高雄英迪格酒店
頂樓的Pier No.1酒吧本就是受到年輕人歡迎的高空露天酒吧，經常一位難求，此次推出憑演唱會票根至Pier No.1酒吧消費，每人達最低消費450元，即贈鹽酥雞大拼盤 ，每桌四人為一個單位作贈送。
📍承億酒店
即日起到4月15日推出「加食延暢！演唱會票根餐飲活動」，到飯店內的25樓的「五十座」日式料理消費，秀出演唱會門票享95折優惠；到1樓的「休想上班咖啡」，憑票消費飲品，贈手工美式軟餅乾乙片 (數量有限送完為止)；還有到「TAi香」，憑票消費滿300元享9折優惠；另外，到PARA Restaurant、一幻拉麵高雄店 、BAR KAO Kaohsiung 、RAR BAR 、両鍋極上鍋物，憑票都享9折優惠。
📍高雄福華大飯店
祭出票根優惠，持演唱會或藝文活動票根到高雄福華大飯店各餐廳可享餐飲消費85折起(平日85折/假日9折)。
📍「高雄夜間進修部」聯合30家知名餐酒館
高雄經發局針對演唱會而發起「高雄夜間進修部」活動，聯手30家知名餐酒館活動，即日起至4月28日期間，加入高雄市政府經發局LINE@官方帳號，完成「夜間進修科系鑑定」，即可獲得LINE高雄乘車優惠券50元乙份。此外，至30家知名餐酒館每消費兩家還可參加千項好禮線上抽獎，有機會獲得福容飯店住宿券等大獎。
30家餐酒館名單：
BAR GAZ｜Roots｜豐生酒室 Bistro&Cafe 深夜咖啡酒館｜灣兜 The Wan-Daw｜双黃hhbar&cuisine｜gin mind｜Bar 粋 iki｜萬.吧 ONE.Bar｜Gallery 20.5｜一點 · 空間 Bar｜一點/酒意 1.91｜小酌 FEWdrink｜貳拾壹克 21 Grams｜Dhyana de Cyber Bistro｜Luxe Kaohsiung｜谷山映相館 Good Sun Bistro｜紅瀰 Homie bistro x coffee｜一酒·點意 19.1｜Recall Bistro｜Drunken Crow 酒鬼烏鴉｜無名會館｜Bar Diary｜南喃至嶼 nan nan B&B｜小島公寓/小島茶酒 Island Bar/B&B/Chambre d'hôtes｜Eko__bistro｜BarDIP｜埕拾參｜好吧參拾｜LILGAZ｜TeAmoBar
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！