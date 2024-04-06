王力宏開唱爆意外！狂熱女粉絲「衝上台緊抱7秒」驚恐一瞬間曝光
歌手王力宏歷經離婚官司之後，重拾麥克風飛抵各地開唱，昨（5）日他出席中國大陸音樂節，在謝幕前演唱〈龍的傳人〉一曲的時候，突然間有一名女歌迷衝到台上緊擁他7秒鐘，王力宏顯然感到有些驚慌，隨後保安人員才趕到台上拉下該名女歌迷，結束這場鬧劇。
記者黃雅琪／綜合報導
王力宏昨日晚間出席中國大陸山東臨沂市音樂節，發生一起舞台事故，網路上瘋傳一段影片，王力宏在演出結束謝幕的一瞬間，一名穿著白衣、粉紅色長褲的女粉絲，突然間衝上台緊緊摟抱他7秒鐘，整個人笑得好開心，但王力宏本人卻是感到很驚恐，在一陣慌亂下結束這場演出。
王力宏經紀人表示，當時王力宏專注於表演上，該名女性觀眾突然間從側邊舞台衝出來，並從後方抱住王力宏，實際上真的帶給歌手驚嚇，所幸王力宏即時反應，得知對方是熱情粉絲並非惡意，因此很紳士的給予回應；最後也呼籲所有歌迷：「我們也希望愛力宏的歌迷，共同營造一個安全、和諧的演出環境。」
※【NOWnews 今日新聞
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