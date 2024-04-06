高捷岡山路竹延伸線RK1試運轉起跑　五月辦理初勘

高雄捷運今（6）日開始執行RK1岡山車站通車試運轉測試，依大眾捷運系統履勘作業要點驗證整體系統符合營運需求之安全可靠度，持續朝今年6月底向北延伸至RK1岡山車站通車試營運目標邁進。
記者蔡佳宏／高雄報導
RK1岡山車站通車試運轉測試，係按報請中央核定之未來通車初期營運班表進行，試運轉期間之營運模式列車於R3小港站至RK1岡山車站兩端點站間運行班表。北上列車自R3站發車行駛載客至R24南岡山站，於R24站執行車廂清車作業後，續向北行駛至RK1站進行試運轉測試；南下列車則從RK1站不載客發車行駛至R24站載客後續行駛至R3站，不影響既有高雄捷運紅線營運，請搭乘民眾配合工作人員引導於R24站上下車。
高雄捷運工程團隊業經日以繼夜努力，透過一連串系統整合測試項目測試，確認整體捷運機電系統整合已順利完成，並於今日展開下一階段試運轉測試，俾以檢核確認符合初履勘作業要點規定要件，辦理初、履勘作業，往今年6月底通車目標再邁進一大步，高雄捷運RK1岡山車站通車進入最後關鍵項目，預計五月辦理初勘。
高雄捷運岡山路竹延伸線為高雄市府重大建設，預期將串連沿線高科技、光電及半導體產業鏈，更帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口。捷運有情，岡山好行！高雄捷運持續依計畫往前推進，促使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，並據以發揮既有雄厚的工業產業實力，為北高雄帶來全新的面貌，打造高雄友善宜居環境、發展成為「新南向政策」根據地，形塑大高雄的未來藍圖。