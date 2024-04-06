女星逆風聲援孟耿如　看黃子佼持未成年片「她只是嫁錯人」

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林雨宣以自己媽媽離不開家暴男友的例子來說明，「我當初也不懂，為什麼我媽不願意離開家暴男友，這曾經讓我對自己厭惡到極點，覺得是因為要負擔養我的經濟壓力，我媽才死抓著一個會打她的廢物退休軍人，所以當我19歲誤打誤撞比賽出道，進入業界開始拍戲後，便放棄考大學的念頭，只想趕快賺錢至少養得起自己，我媽就不需要再因為我受委屈。」
直至今日，她的媽媽早已分手，林雨宣心中仍有一個疑問，「我依舊不懂當初她的堅持是什麼，也許是在等一個時機，也許還有一絲盼望，又或許是少那麼一點勇氣，不管是什麼，每個人在做選擇的過程都是用一生經歷去運算的，而你我都不會經歷相同的經歷，那又何必用自己的角度來批判別人的選擇？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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