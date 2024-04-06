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女星逆風聲援孟耿如　看黃子佼持未成年片「她只是嫁錯人」

▲林雨宣心疼孟耿如被黃子佼案波及，聲援「她只是嫁錯人，並沒有做錯事」。（圖／翻攝林雨宣IG）
▲林雨宣心疼孟耿如被黃子佼案波及，聲援「她只是嫁錯人，並沒有做錯事」。（圖／翻攝林雨宣IG）

記者羅凌筠／綜合報導

主持人黃子佼註冊偷拍論壇10年，持有7部涉及未成年影像的私密片，遭檢方緩起訴處分、判賠120萬。老婆孟耿如昨（5）日道歉：「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題。」這個說法遭到網友圍剿，藝人林雨宣心疼聲援：「我並不覺得她在替黃辯護，她只是嫁錯人，並沒有做錯事。」

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▲孟耿如為了自創香氛品牌整理工作室，將弟弟的重機送走。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如代黃子佼道歉。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
「這段婚姻是我的選擇，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」對於孟耿如不離不棄的說法，社會有一部分人在討論為什麼她不離婚？林雨宣認為，孟耿如只是嫁錯人，並沒有做錯事，「對人渣可以不留情，但對不是真正犯罪的人，可以留一點餘地嗎？」

▲林雨宣聲援孟耿如「不是真正犯罪的人」。（圖／翻攝林雨宣threads）
▲林雨宣聲援孟耿如「不是真正犯罪的人」。（圖／翻攝林雨宣threads）
林雨宣以自己媽媽離不開家暴男友的例子來說明，「我當初也不懂，為什麼我媽不願意離開家暴男友，這曾經讓我對自己厭惡到極點，覺得是因為要負擔養我的經濟壓力，我媽才死抓著一個會打她的廢物退休軍人，所以當我19歲誤打誤撞比賽出道，進入業界開始拍戲後，便放棄考大學的念頭，只想趕快賺錢至少養得起自己，我媽就不需要再因為我受委屈。」

直至今日，她的媽媽早已分手，林雨宣心中仍有一個疑問，「我依舊不懂當初她的堅持是什麼，也許是在等一個時機，也許還有一絲盼望，又或許是少那麼一點勇氣，不管是什麼，每個人在做選擇的過程都是用一生經歷去運算的，而你我都不會經歷相同的經歷，那又何必用自己的角度來批判別人的選擇？」

▲林雨宣心疼孟耿如挨罵，「何必用自己的角度來批判別人的選擇」。（圖／翻攝林雨宣threads）
▲林雨宣心疼孟耿如挨罵，「何必用自己的角度來批判別人的選擇」。（圖／翻攝林雨宣threads）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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